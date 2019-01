V KHL přicházejí každoroční týdny tvrdé selekce.

Základní část KHL finišuje, ve hře je poslední balík bodů a pro mnohé nastávají týdny pravdy. Některých týmů se však tento strhující finiš netýká. Někteří jsou ze hry již dnes. Překvapivě? Ne. Jako jeden z prvních se ze hry o play-off odhlásil Slovan.

Jakkoli se před startem jedenácté sezóny s příchodem neokoukaného a konečně slovenského trenéra Országha vzedmula vlna očekávání, bratislavský celek doplatil opět na několik faktorů neúspěchu. Tým se začal formovat až příliš pozdě, zahraniční opory se v drtivé míře neosvědčily a klub neuhradil pohledávky z minulé sezóny, čím pobouřil vedení ligy natolik, že mu pozastavilo přestupy v klíčovém období. Slovan v této sezoně bohužel nebyl v boji o play-off konkurenceschopným hráčem.

Už jen teoretickou šanci má v Západní konferenci Dinamo Minsk, které po slibném startu prožilo strastiplný říjen s jedenácti prohrami v řadě a s největší pravděpodobností zůstane před branami Gagarinova poháru tak, jako vloni. Podobný osud zřejmě potká také aktuálně desátý Čerepovec, který sice nalezl excelentní formu a díky sedmi výhrám v řadě se stal posledním týmem KHL, který našel přemožitele v roce 2019, ale tento progres přišel nejspíš příliš pozdě.

Na osmičku ztrácí Severstal třináct bodů. Naopak reálnou šanci má překvapivě Dinamo Riga, které ztrácí pouze tři body. V Rize je to jako na houpačce. Celou sezónu se lotyšský celek trápí s nevyrovnaností vlastních výkonů. Po skvělém začátku sezóny přišla série sedmi porážek a to samé se do dnešních dnů opakovalo třikrát. V případě Rigy bude záležet na tom, jak zvládne posledních 11 zápasů základní části. Snadné to nebude, narazí ještě na Petrohrad, Dynamo i CSKA Moskva.

Ve Východní konferenci je situace o poznání jednodušší. Už pětice klubů má Play-off jisté, zbývají tedy tři pozice, kdy se ale reálně bojovat bude pouze o tu osmou. Na ní je momentálně Traktor s 51 body. Šanci ho sesadit mají už jen Kunlun, Sibir a Neftekhimik. Všichni tři mají 44 bodů a cca deset zápasů před sebou, nejlepší aktuální formou disponuje Sibir, který vyhrál čtyřikrát za sebou, naopak Kunlun táhne stejný počet porážek. Ať už to dopadne jakkoli, rozložení sil působí vcelku spravedlivě a dle výkonnosti v základní části i zaslouženě. A tak to má být.