Vývoj play-off v KHL? Západ na první dobrou

Západní konference KHL má za sebou první kolo play-off v historicky nejrychlejším možném čase. Pojďme si teď, jak se říká, "hodit na stůl" pár poznatků.

Na západě nabídlo první kolo až nečekaně hladký průběh, tři ze čtyř sérií skončily poměrem 4:0 na zápasy, přičemž jedinou výjimku tvořila pětizápasová bitva Jokeritu se Soči. Ale otázka zní, bylo to skutečně tak jednostranné? Odpověď zní ne. Miliardami napěchovaný Petrohrad, který bez problému vyhrál základní část, narazil v prvním kole na Čerepovec, který pro změnu proklouzl na poslední postupové místo až díky tomu, že získal bod v závěrečném utkání základní části za prohru 0:1 v prodloužení. Paradoxně proti SKA. Už tam bylo decentně naznačeno, že to nebudou mít hvězdy kolem Ilji Kovalčuka až tak snadné.

A potvrdilo se. První zápas v Petrohradu dospěl do prodloužení, Severstal působil odhodlaně a opřel se o výkony hráčů, jako jsou osmnáctiletý Geraskin, kapitán Kagarlitskyj či slovenský golman Hudáček. Hokejově byl Petrohrad dál a postoupil zaslouženě, ale fakt, že dva ze čtyř zápasů dospěly do prodloužení, poodhaluje skutečnost, že i Petrohrad má své limity a možná i zlaté opojení z Jižní Koreje, kde působila celá páteř týmu SKA, může mít i svá negativa. Návrat na klubový led nebyl zrovna přesvědčivý.



Naopak naprosto drtivě přejel v městském derby tým CSKA Moskva svého rivala Spartak. Armádní komanda ukázala svou nejsilnější zbraň, kterou je obrana. Ve čtyřech zápasech inkasovala jen jednou jedinkrát. Není co dodat. Tým bez hvězd je podle mě letos hlavním favoritem na zisk Gagarinova poháru (SKA promine).



Velmi vyrovnaný průběh měla série Jokeritu se Soči. Zde bych se zaměřil pouze na páteční rozuzlení a fenomén jménem Eeli Tolvanen. To je totiž jméno, o kterém ještě hodně uslyšíme. Tenhle osmnáctiletý kluk na sebe poutá pozornost od začátku sezony. Na svůj věk je nesmírně vyzrálý a jeho talent by se dal přenášet manipulátorem. Pátý zápas série byl jeho. Dal jediný gól Jokerit v řádné hrací době a v prodloužení předvedl představení, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Obkroužil celé útočné pásmo, obehrál hned několik soupeřů a drze z otočky zpoza branky nekompromisně skóroval. A to ještě před zápasem prohlašoval, že jakmile skončí sezona, vyráží do Nashvillu žít svůj sen jménem NHL...to se tedy ještě odkládá.



Nesmírně vyrovnaná byla také série mezi Lokomotivem a Torpedem, a to i přes fakt, že rovněž skončila 4:0 pro tým Jaroslavle. První dva zápasy vyhrálo Loko doma 2:1, venku pak v obou případech 3:2 v prodloužení. Důležitou roli sehrál bek Lokomotivu Jakub Nakládal, který byl pravidelně u klíčových momentů a pomohl především ve třetím utkání, kdy si připsal gól a asistenci. Čeká nás strhující druhé kolo, které odstartuje již v pátek sériemi CSKA - Jokerit a SKA - Lokomotiv. Nyní už to na čtyři zápasy rozhodně nebude.

Autorem je Ondřej Voršilka, komentátor televizní stanice Sport 1, která Kontinentální hokejovou ligu vysílá.