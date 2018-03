Kopřivová o Jágrovi: Sama nevím, co se mu občas honí hlavou

Zažili toho spolu už hodně. Za dobu, kdy tvoří pár, museli čelit řadě pomluv či spekulací. Jágr hájil svoji lásku v každé situaci, ona mu byla oporou jak na Floridě, tak po přesunu do Calgary. Teď spolu tráví čas i na Kladně. "Umíme si ze všeho udělat srandu, ale kolikrát taky nevím, co se mu v té jeho hlavě honí," vypráví Veronika Kopřivová o vztahu s hokejovou legendou.

Pár už tvoří nějaký ten pátek. Navzdory všem zaručeným zprávám o rozchodu či odloučení. I když to v poslední době rozhodně neměli lehké. Za mořem byl Jágr terčem novinářů běžně, s českým prostředím se to však nedá srovnat. Kamkoliv přijde, způsobí totální poprask - ať už vyrazí na led, nebo na společenskou akci.

Teď je navíc zraněný. K problematickému kolenu přibyl i střet s havířovským Sikorou, po němž Jágr dlouho ani netrénoval. Humbuk kolem sebe se česká legenda snaží opomíjet, chce se soustředit jen na hokej a pomoci svým Rytířům k postupu do baráže o extraligu.

Oporou mu je i jeho Veronika. Ani v nelehké situaci podle ní ale populární osmašedesátka neztrácí humor. "Vtipkuje v podstatě vždycky. My si umíme ze všeho udělat srandu. Ale sama nevím, co se mu v tý jeho hlavě kolikrát honí," přiznala pro isport.cz.

S její láskou ji pojí hodně stejných zájmů. Takových, díky kterým si tak moc rozumějí. Třeba nadpřirozeno a věci mezi nebem a zemí. "Možná to je důvod, proč s Jaromírem žijeme. Hodně si v těchto věcech rozumíme. Mám hrozně ráda esoteriku, ne každý věří na vyšší síly, energie, sebelásku... V tomhle si rozumíme," vyprávěla Kopřivová.

Za dobu svého vztahu jeden druhého v mnoha směrech ovlivnili. V čem konkrétně, ale nechtěla šestadvacetiletá kráska říct. "Zrovna včera jsme se o tom spolu bavili. Co jsem mu nejvíc dala. Ale to si nechám pro sebe. To je naše soukromá věc. Ale lidé z našeho nejbližšího okolí to tak vidí taky. Myslím, že jsme se hledali právě proto, abychom se navzájem některé věci naučili," uvažovala.

Na druhou stranu prozradila, co ji naučil její Jaromír. "Já nikdy nebyla moc trpělivý člověk. Díky němu jsem daleko trpělivější. Třeba i v tom, že nesnáším křivdu lež a měla jsem furt silnou potřebu se obhajovat. V tomhle jsem zmoudřela. Jaromír mi vždycky říká, že v podstatě každý člověk má svou vlastní pravdu..."

A nechyběl ani lepší náhled do hokejového prostředí. Přestože před Jágrem Kopřivová randila rovněž s hokejistou, až dvojnásobný vítěz Stanley Cupu jí objasnil spoustu neznámých. Možná i proto, aby je pak mohla předat jejich dětem.

"Chodila jsem se dřív dívat na extraligové zápasy tehdejšího partnera, ale neviděla jsem do toho tolik jako teď. Jaromír mi hokej vysvětluje z různých pohledů, i proto, abych to pak třeba mohla předat nějakému potomkovi...," uzavřela Kopřivová.