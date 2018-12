Kouzelník Kopřiva! Český brankář předvedl zázračný zákrok holí

Hokejisté anglického Sheffieldu se radovali z gólu. Jenže předčasně. Miroslav Kopřiva se v brance Coventry vytasil se zázračným zákrokem, který okradl soupeře o gól. Komentátoři přenosu nevěřili svým očím.

Letos v září se český gólman vydal do ne tolik hokejového prostředí - do Velké Británie. Podepsal smlouvu v klubu Coventry Blaze. Po někdejším působení v zámoří nebo na Slovensku je to pro bývalého brankáře Kladna další zahraniční angažmá. Vedení týmu ho přivedlo primárně jako náhradu za zraněnou jedničku Miika Wiikmana.

V nedávném utkání britské EIHL hrálo jeho Coventry Blaze proti Sheffieldu Steelers. Bývalý strážce svatyně Slavie nebo Chomutova jasně dokázal, proč se ho jeho zaměstnavatel po měsíční zkoušce rozhodl ponechat do konce sezony. Proti útočníkovi Steelers Jonasovi Westerlingovi předvedl doslova čarovný zákrok hokejkou.

Z hlavního pohledu už se zdál být pětatřicetiletý veterán překonán. Jenže to by nesměl disponovat mrštností kočky a bravurním postřehem. Mrštnou otočkou a pohotovým manévrem holí zastavil puk na brankové čáře a okradl svého soka o jasný gól. "Byl to fantastický zákrok. Zachránil nám zápas," smekl před Kopřivou po zápase trenér Danny Stewart.