Král chce přímý sestup z extraligy. Už od příští sezony

Šéf hokejového svazu Tomáš Král věří, že již v příští sezoně bude v extralize opět zaveden přímý postup a sestup. Změnu herního schématu, kterou Král dlouhodobě podporuje, ale musí nejdříve schválit výkonný výbor Českého hokeje, který soutěž řídí.

"Přikláníme se k variantě, že by jeden tým sestoupil a jeden postoupil. Pro nás je ze sportovního hlediska nejlepší. Před třemi čtyřmi lety to kluby zavrhovaly, teď vidím reálně, že by ke změně mohlo dojít," řekl Král na dnešní tiskové konferenci, na které představitelé hokejového svazu prezentovali závěry z nedávného fóra.

Král však podotkl, že bez souhlasu zástupců extraligových klubů se nic měnit nebude. "Dlouhodobě s Asociací profesionálních klubů spolupracujeme a jejich názory nás zajímají. Při diskuzích v poslední době začínám mít dojem, že čím dál více klubů z extraligy i první ligy se k tomu začíná stavět vstřícně," uvedl Král.

Jasno musí být v létě, podle řádů nejpozději měsíc před začátkem sezony. "Obecně ale platí, že čím dříve rozhodnutí padne, tím lépe. Aby se všichni mohli na situaci připravit," řekl generální sekretář svazu Martin Urban. Případná změna by měla pozitivní vliv i na délku sezony. "Myslíme si totiž, že není v pořádku, aby pro některé týmy končila sezona v polovině února," podotkl Král.

Novinky se do budoucna chystají také v první lize a v juniorských soutěžích. Plánované úpravy v první lize souvisejí s faktem, že i přes postupné rozšiřování kluby nesáhly k očekávanému vyššímu nasazování mladých hráčů.

"K uzavření došlo i proto, že jsme do ligy chtěli nasadit naši "Duklu", tedy Litoměřice. Myslel jsem si, že toho kluby využijí a natáhnou mladé hráče, kromě tří až čtyř, které mají ambice. Výsledek je ale šokující," uvedl Král a poukázal na Litoměřice, s kterými hokejový svaz úzce spolupracuje a snaží se zde přímo řídit výchovu mladých hráčů.

Momentálně zástupci svazu ve spolupráci s majitelem Brna Liborem Zábranským jednají o fungování podobného klubu i na Moravě. A i podle výsledku se rozhodne, jak bude druhá nejvyšší soutěž v budoucnosti vypadat. "Řešení máme připravené. Existuje možnost rozdělení do divizí, postupného i ostrého snížení. Prioritou pro nás jsou naše dva týmy. Problém s tím nebude, Všichni od začátku počítají, že se chceme vracet na 14 účastníků," řekl Král.

Hokejový svaz zároveň chystá návrhy, jak zrušit takzvané tabulkové ceny hráčů a placení odstupného za hokejisty bez smlouvy. "O tabulkách diskutujeme deset let. Já mám jednoznačný názor, že jejich existence je špatná. Bez dohody a přesvědčování nejde ke změně dospět. Myslím si ale, že za poslední dva tři roky došlo k posunu," podotkl Král. Poukázal ale na složitost situace i s ohledem na ekonomiku jednotlivých klubů. Tabulkové ceny hráčů jsou totiž součástí majetku a jejich zrušení může přinést velké problémy.

"Tabulky jsou ale diskriminace českých hráčů. Každý z nich má na zádech batoh s 1,5 milionem korun. Kluby tak radši sáhnou pro levnějšího cizince. Data extraligy to jasně dokazují," řekl Urban. Na hokejovém fóru zástupci svazu prezentovali data, podle kterých v extralize po zrušení povinného nasazování juniorů, což kluby požadovaly, nastal výrazný pokles startů mladších hráčů a naopak nárůst počtu cizinců.