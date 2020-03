Kvůli koronaviru byla ukončena také švédská hokejová liga

Vedení švédského hokeje ukončilo v reakci na pandemii koronaviru předčasně sezonu tamní nejvyšší soutěže. Rozhodnutí platí rovněž pro druhou a třetí ligu i soutěž žen. Mistr Švédska nebude určen a žádný tým nesestoupí. V příští sezoně by se všechny předčasně ukončené soutěže měly hrát se stejnými účastníky.

"Koronavirus s sebou přináší velké obavy a nejistotu napříč celou společností. Pro nás teď bylo nejdůležitější věcí udělat to, co je správné pro společnost jako celek, ale také pro hráče, zástupce týmů a další lidi včetně veřejnosti, jejichž zdraví je na prvním místě," prohlásil šéf švédského hokeje Anders Larsson.

Základní část švédské SHL vyhrála s velkým náskokem 14 bodů Lulea před Färjestadem a Rögle.

Jako poslední z hlavních hokejových soutěží v Evropě probíhá už jen Kontinentální liga, z níž ale v sobotu i přes postup do 2. kola play off odstoupili hráči Jokeritu Helsinky s českým obráncem Davidem Skleničkou a rovněž ukončili sezonu. Osud soutěže v současnosti vedení řeší s kluby. V chodu je také liga v Bělorusku, jejíž celkový vítěz postoupí do Ligy mistrů.