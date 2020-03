Kvůli pandemii koronaviru byl zrušen zbytek ročníku KHL

Vedení Kontinentální hokejové ligy rozhodlo vzhledem k vývoji pandemie koronaviru o zrušení zbytku sezony. Gagarinův pohár tak nepozná vítěze. Soutěž byla minulý týden v úterý přerušena před startem čtvrtfinálových duelů do 10. dubna.

"Bohužel musíme ukončit sezonu před jejím dohráním. Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Jsem si jistý, že by fanoušci i my rádi viděli pokračování boje o Gagarinův pohár. V tuto chvíli je ale zdraví hráčů a jejich blízkých, zaměstnanců klubů i stadionů a samozřejmě fanoušků na prvním místě," uvedl na oficiálním webu KHL prezident soutěže Alexej Morozov.

Vedení ligy původně uvažovalo o dokončení play off třeba i v červnu a červenci, ale nakonec od této možnosti ustoupilo. Důvodem je podle oficiálního vyjádření vedle restrikcí, které brání cestování, i sportovní hledisko. Některé kluby, které do čtvrtfinále postoupily, v něm totiž nemohly pokračovat.

V semifinále Západní konference měly hrát Petrohrad s Jokeritem Helsinky, kde působí český obránce David Sklenička, a v moskevském derby CSKA s Dynamem. Barvy CSKA hájí Jiří Sekáč a dres Dynama obléká další útočník Dmitrij Jaškin. Ve Východní konferenci tvořily dvojice Kazaň s Ufou a Nur-Sultan s Novosibirskem.

Od play off až ke zrušení

Kvůli opatřením ve Finsku při pandemii se ale nejdříve 14. března odhlásil Jokerit, který byl nucen předčasně ukončit ročník. Za dva dny jej následoval kvůli restrikcím v Kazachstánu Nur-Sultan. Vedení KHL nejdříve uvažovalo o dohrání play off se šesti účastníky, ale postupnými kroky při vývoji v Rusku došlo až ke zrušení soutěže.

Možný plán dohrání soutěže v červnu a červenci narážel na problémy s přípravou na další sezonu. "KHL by musela měnit pravidla přestupových oken, odložit start nové sezony do pozdějšího data a zredukovat počet zápasů. Jelikož pro osmnáct celků už sezona skončila, začneme připravovat ročník 2020/21," uvedlo v prohlášení vedení KHL. O konečném pořadí soutěže se bude teprve rozhodovat.

"Věříme, že současná situace příští sezonu nezasáhne a začne v obvyklém čase, jak jsou kluby a fanoušci zvyklí. Rozumím zklamání ze zrušení sezony především u fanoušků klubů, které byly ve druhém kole play off. Všichni dávejte pozor na sebe a své blízké a brzy se uvidíme na hokeji," dodal Morozov.

Po postupném rušení jednotlivých soutěží v Evropě bylo v sobotu definitivně odvoláno také květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. V Evropě pokračuje soutěž už jen v Bělorusku, kde má začít 27. března finále mezi Juností Minsk a Soligorskem. Přerušené jsou v Severní Americe NHL a nižší AHL, ostatní soutěže tam byly také zrušeny.