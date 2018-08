Liga mistrů? Příští rok ji může vyhrát český tým, věří Řezníček

Již v příštím týdnu bude zápasy 1. kola zahájen pátý ročník hokejové Ligy mistrů. Stejně jako v předešlém roce se v ní představí i čtveřice českých týmů a ředitel extraligy Josef Řezníček věří, že by hráči Brna, Plzně, Hradce Králové nebo Třince mohli mezinárodní soutěž vyhrát. V uplynulém ročníku dokázaly Liberec a Třinec postoupit do semifinále.

Přitom v předešlých letech některé české týmy braly start v LM jako nutné zlo. "Nemyslím si, že by extraligové kluby začaly přes noc brát Ligu mistrů vážně. Soutěž si od začátku buduje svoje renomé a teď nás čeká pátý ročník. A samozřejmě, čím déle to bude pokračovat, a pokračovat tímto směrem i s ohledem na peníze, tak kluby to už nebudou brát jen jako přípravu," řekl Řezníček ČTK na dnešní tiskové konferenci v Praze, kde vedení LM nový ročník prezentovalo.

Stejně jako loni se do Ligy mistrů zapojí 32 týmů, které byly rozlosovány do osmi skupin. Do play off postoupí polovina z nich. Před rokem do vyřazovací části postoupili vedle semifinalistů i Kometa. Jen Hradec Králové skončil již ve skupině. Více bodů do národního žebříčku než extraligové kluby získali jen zástupci Švédska.

"Vždy jsem věřil, že máme dobrý klubový hokej. Když ale člověk vidí, jakým stylem se prezentují švédské kluby, tak to nám v začátcích Ligy mistrů chybělo. Taková zarputilost, vážnost. Začátek jsme možná trochu zaspali, ale v současné době věřím tomu, že jeden ze čtyř extraligových účastníků má na to, aby se dostal do finále a případně to i vyhrál," věří Řezníček. Nejlepším českým výsledkem je finálová účast Sparty z roku 2017.

Účastníci získají větší odměny

Atraktivitu LM zvyšují i rostoucí odměny pro kluby. V příštím ročníku si týmy mezi sebe rozdělí 1,94 milionu eur, z čehož je 200.000 určeno na cestovné. "Peníze hodně zajímavé, zejména v České republice," řekl šéf LM Martin Baumann a poukázal na to, že už v sezoně 2020/21 by měly prize money stoupnout o milion dolarů.

Baumann upozornil i na růst sportovní úrovně LM. "Přechod ke kvalifikaci pouze na základě sportovních výsledků byl správným rozhodnutím a ohromně naší soutěži pomohl. Nový formát jednoznačně zvedl hokejovou úroveň ligy a soutěž je stále zajímavější," podotkl švýcarský šéf ligy, který představil i nové projekty pro fanoušky. K dispozici bude i řada nových statistik a grafů.

Hodně vážně bere LM z extraligových zástupců zejména Třinec. "Pro nás je Liga mistrů každoročně velkou výzvou a jeden z úkolů před sezonou je vždy zajistit si u účast v dalším ročníku," podotkl výkonný ředitel Ocelářů Marek Chmiel. Třinečtí budou hrát ve skupině s Djurgardenem, Tapparou Tampere a Hamarem. "Opět vypravujeme speciál do Finska a Švédska pro fanoušky i pro naše partnery. Užijeme si to," řekl Chmiel.