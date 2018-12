Matěj Stránský našel angažmá, sezonu dohraje v dresu Mory

Český hokejový útočník Matěj Stránský po předčasném konci angažmá v Čerepovci v Kontinentální lize dohraje sezonu ve švédské lize za Moru. Pětadvacetiletý odchovanec Vítkovic by si měl odbýt premiéru v novém týmu v pátečním utkání na ledě Växjö. Švédský klub o tom informoval na svém webu.

Stránský skončil v Čerepovci před týdnem, kdy se s ním vedení Severstalu dohodlo na ukončení smlouvy. V této sezoně si v 17 zápasech připsal šest bodů za tři branky a stejný počet asistencí.

"Je to vysoký a silný útočník, který je nebezpečný před brankovištěm. Je to pravák s dobrou střelou," uvedl na adresu nové posily sportovní ředitel Mory Anders Forsberg.

Stránský zamířil do Čerepovce loni z farmy Dallasu. V minulém ročníku si připsal ve 46 utkáních KHL včetně play off 13 bodů za devět tref a čtyři asistence.

Předtím působil v zámoří sedm sezon. Z juniorky Vítkovic odešel v roce 2010 do Saskatoonu do WHL, kde strávil tři roky. Potom se přesunul do týmu Texas Stars, kde za čtyři sezony sehrál v základní 285 utkání a nasbíral 128 bodů za 66 gólů a 62 přihrávek. Ve 27 duelech play off přidal jednu branku a pět asistencí a v roce 2014 získal Calder Cup.

V Dallasu, který jej draftoval v roce 2011 v šestém kole na 165. místě, šanci v NHL nedostal. V minulé sezoně debutoval v české reprezentaci a v devíti duelech zaznamenal pět bodů za dvě trefy a tři asistence.