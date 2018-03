McDavid na MS? Přemýšlí o tom, řekl jeho spoluhráč

Na letošním mistrovství světa, které se bude konat poprvé v historii v Dánsku, se bezesporu představí spoustu šikovných a talentovaných hokejistů. Konkrétně jeden by ale mohl celou mezinárodní akci výrazně pozvednout. Řeč je o McDavidovi, obrovském talentu kanadského i světového hokeje. Vzhledem k tomu, že Edmontonu se účast v play-off NHL každým dnem vzdaluje, jednadvacetiletý útočník hledá varianty, jak si sezónu prodloužit.



Connor McDavid zatím se svým celkem neprožívá příliš povedenou sezónu. Přestože je v bodování na čtvrtém místě se ztrátou čtyř bodů na vedoucího Kučerova a může tak ještě pomýšlet na celkové prvenství, Oilers se nedaří. Deset kol před koncem základní části výrazně ztrácí na play-off a jejich účast v bojích o Stanley Cup je už téměř nereálná.

Nejmladší kapitán v historii NHL je stále hladový po úspěchu, a tak není divu, že po nevydařené klubové sezóně si bude chtít spravit chuť na mezinárodním poli. "Nedávno mi říkal, že by rád na mistrovství jel. Bavili jsme se o tom mezi spoluhráči a kromě Connora o tom přemýšlí i Ryan," uvedl zadák Edmontonu Klefbom pro server hockeysverige.se.

Podle švédského obránce má na mistrovství světa namířeno i Ryan Nugent-Hopkins. Spolu s McDavidem by tak mohli v kanadské reprezentaci vytvořit údernou dvojici, která by znamenala pro soupeře velkou hrozbu. Nikdo však nemá jistotu, že se oba dva do Dánska podívají. Může přijít zranění, nemoc, nebo se prostě jen trenér rozhodne pro jiné hráče.

"Pokud budou oba dva zdraví a dostanou pozvánku do reprezentace, měli by na mistrovství jet," upřesnil Klefbom. Pro McDavida i Nugenta-Hopkinse by šlo o druhou účast na světovém šampionátu.

Sám Klefbom se na MS nepodívá

Oscar Klefbom je jedním z hlavních pilířů defenzivy Edmontonu, trápí ho však zranění ramene. Zatím v NHL sice nastupuje, není ale výjimkou, že hráči své zdravotní problémy, pokud to jde, odsouvají až do období mezi sezónami. V takových případech pak musí místo v reprezentačním výběru přenechat někomu dalšímu.

"Určitě to bude skvělé mistrovství. Švédsko bude hrát v Kodani, kam to mají fanoušci blízko, takže dorazí ve velkém počtu. Já u toho ale nebudu, bohužel mě tam nepustí problémy s ramenem," prohlásil.

Klefbom na svoji jedinou účast na mistrovství nevzpomíná příliš v dobrém. Na světovém turnaji v Praze se sice se spoluhráči ze druhého místa hladce probojovali do vyřazovacích bojů, ve čtvrtfinále ovšem vypadli po porážce od Rusů.