Na EHT v Česku nastoupí za Švédy jen dva mladíci ze zámoří

Švédsko se příští týden na Carlson Hockey Games v Jaroslavli a Pardubicích představí bez většiny z třinácti jistých posil ze zámoří pro přípravu na květnové mistrovství světa v Dánsku. Hrát z nich budou jen útočník Lias Andersson z New York Rangers a brankář Filip Gustavsson, který patří Ottawě, ale v NHL ještě nechytal.

Devatenáctiletý Andersson, sedmička draftu z loňského roku, se vydal do zámoří v polovině ledna z Frölundy a stihl za Rangers sedm zápasů, v kterých si připsal gól a asistenci. Převážně nastupoval na farmě v Hartfordu v AHL. Stejně starý Gustavsson putoval v druhé polovině března po skončení sezony Luley do záložního týmu Ottawy do Belleville.

Dalších 11 hráčů z NHL, které budou mít obhájci triumfu z loňského světového šampionátu k dispozici, se připojí později. Kouč Rikard Grönborg má potvrzenou účast brankáře Anderse Nilssona z Vancouveru a obránců Johna Klingberga z Dallasu, Olivera Ekmana-Larssona z Arizony, Erika Gustafssona z Chicaga a Adama Larssona z Edmontonu.

V útoku se objeví Mikael Backlund z Calgary, Johan Larsson z Buffala, Mika Zibanejad z New York Rangers, Jacob de la Rose z Montrealu, Magnus Pääjärvi z Ottawy a nově přislíbil účast také Gustav Nyquist z Detroitu. Švédové budou jako generálku na šampionát hostit od 26. do 29. dubna Švédské hry.

V týmu jsou dva mistři světa z loňska - útočníci Dennis Everberg z Nižněkamsku a Carl Klingberg ze švýcarského Zugu, kteří se stejně jako brankář Magnus Hellberg z Kunlunu, obránce Mikael Wikstrand z Färjestadu a útočníci Patrik Zackrisson a John Norman z Jokeritu Helsinky představili i na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu.

V kádru zůstala řada talentovaných mladíků. Gustavsson bude ve švédské reprezentaci debutovat stejně jako zadák Jesper Pettersson a útočník Axel Jonsson Fjällby z Djurgaardenu. Dalších dvanáct hráčů debutovalo v minulých dvou týdnech v zápasech Euro Hockey Challenge se Slovenskem (6:3 a 7:1) a Dánskem (4:1 a 5:1).

Švédové jsou po dvou turnajích Euro Hockey Tour v tabulce poslední se třemi body ze čtyř zápasů a na třetí Českou republiku ztrácejí dva body. Do třetího dílu série vstoupí ve čtvrtek v Jaroslavli proti Rusku a po přesunu do Pardubic je v sobotu čeká duel s českou reprezentací a o den později severské derby s Finskem.

Nominace hokejistů Švédska na Carlson Hockey Games v Jaroslavli a Pardubicích (19.-22. dubna):

Brankáři: Adam Ahman (HV 71), Filip Gustavsson (Belleville/AHL), Magnus Hellberg (Kunlun/KHL)

Obránci: Adam Almqvist, John Nyberg (oba Frölunda), Erik Brännström, Lawrence Pilut (oba HV 71), Mikael Wikstrand (Färjestad), Linus Arnesson (Örebro), Jesper Pettersson (Djurgaarden), Jonathan Andersson (Örebro)

Útočníci: Patrick Cehlin (Lulea), Victor Olofsson (Frölunda), Rasmus Asplund (Färjestad), Dennis Everberg (Nižněkamsk/KHL), Patrik Zackrisson (Novisibirsk/KHL), Jacob Nilsson (Mora), Anton Rödin (Davos/Švýc.), Lias Andersson (NY Rangers/NHL), Isac Lundeström (Lulea), Linus Ölund (Brynäs), John Norman (Jokerit Helsinky/KHL), Axel Jonsson Fjällby (Djurgaarden), Olle Liss (Rögle), Carl Klingberg (Zug/Švýc.), Fredrik Händemark (Malmö).