Nagano? Jako první si Jágr vzpomene na Staromák a Hlinku

Když útočník Jaromír Jágr vzpomíná na 20 let starý triumf českých hokejistů v Naganu, jako první se mu vybaví cesta se zlatou olympijskou medailí mezi davy fanoušků z letiště na Staroměstské náměstí. Pětačtyřicetiletý jediný aktivní hráč z úspěšného týmu sice nestihl celý ceremoniál v pražské Síni slávy, ale i tak si výroční setkání s parťáky z 'Turnaje století' i následnou autogramiádu patřičně vychutnal.

"Během kariéry odehrajete spoustu vítězných zápasů a nekoukáš na to, jestli je to olympiáda, mistrovství světa nebo základní část. Co mi utkvělo v paměti, je cesta z letiště na Staromák, kde nás vítaly tisíce lidí a bylo vidět, že jsou rádi, že nás vidí," řekl Jágr, který po návratu z NHL z Calgary pomáhá prvoligovému Kladnu k postupu do extraligy.

"Člověk si na Nagano vzpomene, protože se o něm hodně mluví. Nazývá se to Turnaj století, poprvé po dlouhé době se sešli profesionálové během sezony a na olympiádě. Nejlepší proti nejlepším. Nikdo nás nepasoval na medaili a nám se to povedlo," podotkl Jágr, který tehdy v průběhu turnaje oslavil 26. narozeniny.

"Nikdo netipoval, že bychom mohli udělat nějaký úspěch nebo dokonce přivézt medaili. Myslím si, že i mimo mantinely tam byly chvíle, kdy to trochu stmelilo národ. Bylo vidět, že celých deset milionů lidí táhne za jeden provaz," vybavil si druhý nejproduktivnější hokejista v dějinách NHL.

Jágr na rozdíl od ostatních stále neukončil kariéru a dokonce v této sezoně ještě hrál v NHL. "Někdo musí být poslední. Jakmile jednou skončíš a nejsi aktivní, je těžké se vrátit nazpátek. Snažím se to trošičku oddalovat," uvedl s úsměvem Jágr.

Zavzpomínal i na zesnulého trenéra Ivana Hlinku. "Byla to obrovská osobnost. Hráč, který byl suverénně nejlepší, už když hrál. Většina hráčů si ho tak pamatovala, pro spoustu z nich byl i velkým vzorem," řekl. "O to měl jednodušší výběr mužstva. Když něco řekl, všichni ho respektovali, protože věděli, že to, co řekne, dává smysl. Ne proto, že si to myslí, ale jelikož to prožil, zažil a hrál," popsal Jágr, který pod Hlinkou krátce nastupoval i v Pittsburghu.

Český tým v Naganu mezi favority nepatřil, ale cestou za zlatem v play off postupně vyřadil Spojené státy americké, Kanadu a ve finále zdolal Rusko. "Určitě nám nikdo nevěřil. Můžu mluvit za sebe, jel jsem tam se strachem, abychom neudělali další ostudu jako na Světovém poháru o dva roky dříve. Možná nám Světový pohár pomohl včetně porážky s Německem," vybavil si Jágr debakl 1:7. "Možná nás ta prohra nakopla. Měli jsme strach a díky němu jsme dokráčeli až ke zlatému Naganu," dodal.