Německá gólová smršť, Kazachstán sestupuje. Kdo ho nahradí?

Hokejisté Kazachstánu po dvou letech sestoupili z elitní kategorie mistrovství světa dvacítek. Na turnaji v Ostravě podlehli v rozhodujícím třetím utkání série o udržení nováčkovi Německu 0:6. Za rok na šampionátu v kanadských městech Edmontonu a Red Deeru je nahradí Rakousko.

Kazachstán v sobotu odpověděl na čtvrteční porážku s Německem 0:4 úspěšným výsledkem 4:1 a na šestý pokus na turnaji poprvé vyhrál. Ale dnešní klíčový duel už se týmu nepovedl.

"Dali jsme všechno do včerejšího zápasu, ale do dnešního už nám nezbyly síly. Měli jsme dost střel, ale nedokázali jsme dát góly. Němci ty své využili. Budeme bojovat, abych se do dostali do elitní skupiny zpátky," uvedl sedmnáctiletý kazašský útočník Ansar Šajchmeddenov.

Skóre otevřel ve 13. minutě Dominik Bokk. Tentýž hráč v polovině utkání z dorážky zvýšil a za 83 sekund se prosadil Tim Fleicher. Mezi 34. a 35. minutou zařídili Němcům pětibrankový náskok Lukas Reichel a Niklas Heinzinger. V 56. minutě dovršil výsledek Eric Mik.

"Včera jsme je podcenili. Byli lepší, ale dnes jsme byli připravení od začátku. Byli jsme ráno trošku nervózní, ale to je před každým zápasem o všechno normální. Všichni jsme ale věděli, že máme dobré mužstvo a můžeme vyhrát, pokud budeme bojovat," řekl Reichel, synovec olympijského vítěze, trojnásobného mistra světa a současného asistenta české reprezentace Roberta Reichla.