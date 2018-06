Nepříjemnost před draftem. Kaut musí absolvovat operaci srdce

Hokejový útočník Martin Kaut, jenž patřil ke klíčovým mužům Filipa Pešána na uplynulém mistrovství světa dvacítek, se v minulých dnech vrátil do Buffala, aby absolvoval testovací akci NHL Scouting Combine. Na srazu budoucích hvězd se ale dozvěděl nepříjemnou zprávu, lékaři mu zjistili problémy se srdcem. Talentovaného hráče nyní čeká operace.

Patří mezi velké talenty českého hokeje. Osmnáctiletý útočník Martin Kaut, jenž ve své druhé extraligové sezoně nasbíral v dresu pardubického Dynama jedenadvacet bodů, vyrazil na konci května do Buffala. V zámořském městě, kde mimo jiné v lednu vybojoval čtvrté místo na mistrovství světa juniorů, se společně s dalšími osmi Čechy zúčastnil poslední akce před blížícím se draftem.

Po několika pohovorech s možnými budoucími zaměstnavateli se ale na následující lékařské prohlídce dozvěděl nepříjemnou zprávu. Doktoři mu zjistili problém se srdcem. Pro mladého muže, který do poslední chvíle bojoval o nominaci na seniorské MS v Dánsku, to byl velký šok.

"Cítil jsem se výborně, potížím nic nenasvědčovalo. Kdybych kontrolu absolvoval v Česku, možná by lékaři ani na nic nepřišli. V Buffalu to bylo velmi podrobné," řekl Kaut pro server Hokej.cz. Přestože ho kvůli těmto potížím čeká operace, nemá jít o nic vážného. "Řekli mi, že musím absolvovat operaci srdce. Má jít v podstatě o rutinní zákrok, nic složitého."

I tak jej ale diagnóza pořádně zaskočila. "Bylo mi řečeno, že kdybych byl normální člověk, a ne vrcholový sportovec, mohl bych v klidu žít až do smrti. Ale hrát s tím dál hokej, to by bylo určité riziko. Samozřejmě jsem byl po lékařské prohlídce zaskočený. A překvapený. O ničem podobném jsem neměl tušení. Ale hlavní je, že mi na to přišli. Po nutném zákroku budu mít klid," konstatoval.

Po operaci odletí na pohovory do Dallasu

Nyní už se svými agenty plánuje zmíněnou operaci. "Martin ji podstoupí příští týden v pražském IKEMu. Zanedlouho poté by měl být propuštěn, pak musí několik dní zůstat v klidu," prozradil Kautův zástupce Lukáš Hronek.

Po zotavení chce hráč opět sednout na letadlo a zamířit do zámoří, kde jej čekají další pohovory. "Už jsem se setkal se zástupci asi čtrnácti týmů, nejlepší pocit mám ze schůzky s New York Rangers a Philadelphií. Další mítinky bych měl absolvovat v Dallasu. Jakmile budu po zákroku fit, odletím do dějiště draftu, abych se mohl setkat i s jinými mužstvy," dodal.

Brněnský rodák doufá, že srdeční problémy, o nichž plánuje jeho agent v následujících dnech informovat všechny kluby NHL, nebudou mít dopad na šance v draftu. V zámoří Martina odhadují na umístění do první pětatřicítky.