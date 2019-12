Aliu se setkal s vedením NHL, řešil se Petersův rasismus

Hokejový útočník Akim Aliu po schůzce s vedením NHL uvedl, že očekává velké změny. Třicetiletý Kanaďan nigerijského původu se v úterý v sídle ligy v Torontu setkal s komisionářem soutěže Garym Bettmanem a jeho zástupcem Billem Dalym, aby probrali případ rasismu nyní již bývalého trenéra Calgary Billa Peterse.

Aliu minulý týden obvinil Peterse z rasistických výroků z dob společného působení v sezoně 2009/10 ve farmářském týmu Chicaga v Rockfordu. Vedení Flames začalo Aliuvo tvrzení prověřovat a Peters v pátek z funkce trenéra odstoupil. NHL uvedla, že ve vyšetřování případu pokračuje.

"Byl to těžký týden," uvedl hokejový cestovatel Aliu, jenž v NHL odehrál sedm zápasů právě v dresu Calgary a působil mimo jiné i v Banské Bystrici. "S Garym a Billem jsme měli skvělý rozhovor, byli moc milí a chápaví k tomu, co jsem se jim snažil sdělit. Myslím, že se blíží velké změny, a to hodně se zpožděním. Jsem ale nadšený, že se to stane skutečností," dodal Aliu.

Pozitivně hovořili o schůzce s Aliuem také Bettman s Dalym. "Máme společný zájem: zajistit, aby byl hokej otevřený a inkluzivní na všech úrovních," uvedli funkcionáři. Dále nechtěli případ komentovat s tím, že se jím bude zabývat příští týden na zasedání rada guvernérů NHL.

Na Peterse si vedle Aliua stěžoval také jeho bývalý svěřenec z Caroliny Michal Jordán, jenž kouče obvinil z fyzického násilí. Z nevhodného chování připomínajícího šikanu v minulých dnech někteří hráči nařkli i nedávno odvolaného trenéra Toronta Mikea Babcocka, jenž byl Petersovým mentorem. V Chicagu zase odstavili od mužstva asistenta Marca Crawforda, kterého vyšetřují kvůli nařčení z fyzického násilí na svěřencích z minulosti.