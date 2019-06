Architekti úspěchu. Pět postav, které dotáhly St. Louis k titulu

Hokej je týmový sport, ale vždy se najde někdo, kdo vyčnívá. Pojďme se poohlédnout za sezonou St. Louis Blues a vyjmenovat pět opor, které zásadně přispěli k tomu, že z nejhoršího celku NHL se stal šampion.

Jordan Binnington

Začneme v brance. Žádný tým totiž nemůže pomýšlet na úspěch, pokud nemá jistotu mezi tyčemi. Blues ji letos dlouho hledali, nakonec ji našli. Sezonu začínal jako dvojka na farmě, dokonce šel chvíli hostovat na farmu Bostonu, tedy finálového soupeře. Ten si ho však nenechal a opět dělal náhradníka. A tak se Binnigton vrátil zpět do St. Louis.

Tam využil prosincové krize v brankovišti. Jednička Allen dělal kiksy a pouštěl mnoho branek. Náhradník Chad Johnson odešel a jednička farmy Ville Husso nevykazoval tak dobré výkony. Když se Blues nacházeli na posledním místě NHL, neměli co ztratit. Do branky zkusili strčit pětadvacetiletého gólmana. Bingo!

"Jordan je nejlepším brankářem v lize od té doby, co do ní vstoupil," přiznala týmová předsezonní jednička. Ve 32 zápasech měl procentuální úspěšnost zákroků na čísle 92,7. Při tom pobíral nováčkovský plat 650 tisíc dolarů. A je ještě nominován na nováčka roku.

Reakce Binnigtona, když Patrick Maroon gólem z druhého prodloužení zajistil St. Louis postup do konferenčního finále:

