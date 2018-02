Basketbal, basketbal! Fanoušci Chicaga rasisticky uráželi hráče

Čtyři fanoušci hokejistů Chicaga Blackhawks museli během sobotního utkání NHL proti Washingtonu opustit hlediště haly United Center kvůli rasistickému skandování na útočníka hostů Devantea Smithe-Pellyho. Vedení ligy jejich chování odsoudilo. Chicago se hráči i celému týmu Capitals omluvilo.

Smith-Pelly měl roztržku s domácími fanoušky v polovině třetí třetiny, kdy pobýval na trestné lavici po bitce s Connorem Murphym. Tou dobou vedli Blackhawks, kteří usilovali o přerušení série osmi porážek, již 7:1 a stejným výsledkem také zápas skončil. Přesto si diváci, kteří seděli těsně za plexisklem, neodpustili směrem k pětadvacetiletému Kanaďanovi skandování "basketbal, basketbal".

Dali tím najevo, že pro Afroameričana není v nejlepší hokejové lize světa, v níž hrají necelé tři desítky hráčů tmavé pleti, místo a měl by si vybrat jiný sport. Právě v basketbalové NBA naopak hráči tmavé pleti dominují. Znechucený Smith-Pelly se s tím nehodlal jen tak smířit a s fanoušky se přes plexisklo pustil do ostré diskuze.

"Bylo to něco jiného než během předchozího utkání v Minnesotě, kde si ze mě jeden chlápek dělal srandu, ale nepřekročil u toho hranice. Co bylo ale řečeno tentokrát, to už je vážně přes čáru, což jste ostatně mohli vidět z mojí reakce," konstatoval Smith-Pelly.

Kouč hostů Barry Trotz potvrdil, že jeho svěřenec byl z incidentu hodně rozladěný. "Považuji to za odporné. V hokeji - a vůbec v celé naší zemi - není pro něco takového absolutně místo. Sportovci si to nezaslouží," prohlásil Trotz.

Nepřijatelné a odporné chování

Sám hráč připustil, že celou věc rozebíral s otcem. "Už jsme o tom mluvili i dříve. Je to nechutné. A zároveň je smutné, že máme rok 2018 a o stejné věci mluvíme znovu a znovu. Před třiceti čtyřiceti lety byli sportovci ve stejné pozici jako teď já," podotkl Smith-Pelly.

"V hokeji už se to dělo dříve a přihodilo se to i lidem, které osobně znám. Jak mi řekl táta - jde o pár ignorantů, kteří se chovají jak idioti. A tak to prostě je. Jeden by si myslel, že už došlo k nějakému posunu a vývoji, ale je třeba na tom nadále pracovat," dodal Smith-Pelly.

Podle prohlášení domácího klubu byli fanoušci okamžitě vyvedeni z haly. "A my bychom se rádi omluvili Devantemu Smithovi-Pellymu i celému týmu Washington Capitals. Něco takového nebude u nás nikdy tolerováno," uvedlo vedení Blackhawks.

"NHL odsuzuje toto nepřijatelné a odporné chování. Liga plně podporuje opatření, která byla učiněna v United Center v podobě vyvedení fanoušků z haly. Každý, kdo se něčeho takového dopustí, může očekávat stejné řešení i v kterékoli jiné aréně. Něco takového si na zápasech NHL nesmí dovolit žádný hráč, trenér, činovník nebo fanoušek," zdůraznil komisionář NHL Gary Bettman.

Smith-Pelly, jenž hrál v minulosti za Anaheim, Montreal a New Jersey, má na kontě v základní části NHL 320 zápasů a 93 bodů za 40 branek a 53 asistencí. Dres Capitals obléká od léta.