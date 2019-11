Bostonský "medvěd" úřadoval, Rittich se opět nemýlil

Útočník David Pastrňák přispěl v sobotním utkání NHL gólem a dvěma přihrávkami k výhře Bostonu 5:2 nad Ottawou a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Havířovský rodák vede s 27 body produktivitu soutěže a v tabulce střelců se dělí s 13 zásahy o první místo s Leonem Draisaitlem z Edmontonu. První hvězdou utkání se stal i David Rittich, který zlikvidoval v Columbusu 43 střel, připsal si druhou nulu v sezoně a dovedl hokejisty Calgary k vítězství 3:0.

Pastrňák otevřel skóre ve druhé minutě po domluveném signálu. Torey Krug nastřelil puk z vlastní do útočné třetiny, Pastrňák nabral rychlost ve středním pásmu, u odraženého kotouče byl první a forhendovou kličkou si poradil s brankářem Craigem Andersonem.

Třiadvacetiletý útočník poté prokázal šikovnost a přehled u obou gólových přihrávek, po kterých zakončili Patrice Bergeron i Brad Marchand do odkryté branky. "Vypadalo to hezky, líbilo se mi to. Jsem pravděpodobně spíše střelcem než tvůrcem hry. Pokaždé, když ale můžu uvolnit některého ze spoluhráčů do lepší pozice, udělám to," řekl Pastrňák, který bodoval v jedenáctém utkání za sebou a během této série si připsal 13 gólů a 14 asistencí.

Po jeho přihrávkách Bergeron upravil skóre na 2:1 a Marchand zvýšil ve třetí třetině na 4:2. "Je teď na úplně jiné úrovni," prohlásil Marchand na Pastrňákovu adresu. "Vidí věci, které ostatní ani nenapadnou. Cítí, že mu to jde, zkouší všechno možné a daří se mu to. Jako u přihrávek na gól Bergymu a mně," doplnil.

Boston i díky Pastrňákově formě vyhrál popáté v řadě a v posledních devíti zápasech ztratil jen dva body. "Moje produktivita je výsledkem toho, že hrajeme dobře jako tým, to vždy hodně pomáhá. Máme taky vysoké sebevědomí, to je také důležité. A vyhráváme, to je nejpodstatnější věc," dodal Pastrňák. Bruins jsou v soutěži druzí o bod za Washingtonem, který ale odehrál o dva zápasy více.

Chvíli po Pastrňákovu gólu ale všem zatrnulo, když Scott Sabourin upadl po střetu s Davidem Backesem na chvíli do bezvědomí. Útočník Ottawy dohrával u mantinelu v téměř plné rychlosti souboj, oba se ale srazili hlavami a další ránu ještě Sabourin schytal při pádu obličejem na led. Po ošetření opustil hrací plochu na nosítkách, ale všechny uklidnil zdviženým palcem. Senators oznámili, že hráč je otřesený, ale s doktory při převozu do nemocnice komunikoval.

Rittich, který vychytal první čisté konto proti Vancouveru v druhém startu v sezoně, zůstal jen jeden zákrok za svým rekordem - před rokem kryl 44 střel Rangers. Český gólman měl nejvíce práce ve druhé a třetí třetině, v nichž zneškodnil 18 a 16 střel. "Hráli jsme dobře, jen ve třetí třetině jsme znovu slevili ze své hry. Musíme hrát naplno celých šedesát minut," podotkl Rittich.

Nejlepší zásah předvedl v 37. minutě, kdy se za stavu 2:0 natáhl vleže vyrážečkou k pravé tyči a zastavil dorážku osamoceného Olivera Bjorkstranda. "Je součást mé práce, abych týmu pomáhal," konstatoval Rittich, který si vysloužil od trenéra Billa Peterse pochvalu. "Každý má v Rittera velkou důvěru. A když navíc chytá takhle... Ke stále sebevědomější, od začátku sezony podává solidní výkony. Dnes to potvrdil," řekl kouč.

Filip Chytil skóroval i ve druhém utkání po povolání z farmy do týmu New Yorku Rangers. Dvacetiletý útočník se v Nashvillu podílel na výhře hostů 2:1 gólem, při kterém se v přečíslení dva na jednoho vyhnul efektní stahovačkou obránci a otevřel skóre.

"Dobrý tah na branku měl Kreider, vytvořil mi tím více místa, proto jsem se rozhodl akci zakončit sám. Povedlo se, je to skvělý pocit, že jsem dal zase gól," radoval se Chytil, druhá hvězda zápasu, u jehož gólu si připsal asistenci Libor Hájek.

Chytil odehrál v minulé sezoně 75 utkání v hlavním týmu Rangers. Tu novou začal na farmě, kde v devíti zápasech získal devět bodů (3+6) a klub si ho vytáhl zpět. Po minulém utkání, ve kterém přispěl gólem k výhře nad Tampou Bay, ho trenér Dave Quinn vyzdvihl s tím, že odehrál nejlepší zápas v NHL. "Snažím se hrát svou hru. Ze všeho nejdůležitější je, že jsme teď vyhráli podruhé za sebou. Musíme pokračovat ve stejných výkonech i příště," dodal Chytil.

David Kämpf a Dominik Kubalík pomohli brankami Chicagu alespoň k bodu za prohru v Los Angeles 3:4 v prodloužení. Blackhawks góly českých útočníků vyrovnalo v první třetině z 0:2 na 2:2. Kubalík snížil v přesilové hře tvrdou ranou z pravého kruhu pod břevno a poté donutil při napadání k chybné rozehrávce brankáře Jacka Campbella. Ze ztráty těžil Kämpf, který skóroval pohodlně do prázdné branky. Další gól padl až v 53. minutě, ale Chicago v závěru ještě jednou vyrovnalo. Prodloužení rozhodl Drew Doughty.

Jakub Voráček asistoval u dvou branek Philadelphie, která podlehla Torontu 3:4 po nájezdech. Kladenský odchovanec se ale neprosadil v rozstřelu, který se protáhl až do jedenácté série.

Pavel Francouz chytil 25 střel, ale neodvrátil v Arizoně prohru Colorada 0:3. Český gólman inkasoval dvakrát v úvodní třetině - první branku pustil z dorážky, u druhé ho zaskočil Phil Kessel, jehož střela z nulového úhlu prošla do sítě. Arizona přidala v prostřední třetině třetí gól, kterému Francouz nemohl zabránit.

Carolina nastoupila bez brankáře Petra Mrázka a podlehla doma New Jersey 3:5. Hurricanes nepomohla ani přihrávka Martina Nečase u gólu na 3:3. Asistenci si za vyhrané buly připsal také Radek Faksa, čímž podpořil vítězství Dallasu 4:1 nad Montrealem.