Brankář Koskinen prodloužil o tři roky smlouvu s Edmontonem

Hokejový brankář Mikko Koskinen uzavřel novou tříletou smlouvu s Edmontonem na 13,5 milionu dolarů. Třicetiletý Fin se po pěti letech v Kontinentální lize vydal dobývat podruhé v kariéře NHL před touto sezonou a upoutal. Finančně si výrazně polepší oproti současnému ročnímu kontraktu na 2,5 milionu dolarů. Koskinen se mohl stát v červenci nechráněným volným hráčem.

"Jsme rádi, že máme Mikka podepsaného až do konce sezony 2021/22. Má spoustu zkušeností jako brankář číslo jedna a dokazoval své kvality na mezinárodní i klubové scéně," uvedl generální manažer Oilers Peter Chiarelli na klubovém webu.

Koskinen v této sezoně odchytal 27 zápasů a pomohl Edmontonu ke 14 vítězstvím. Průměr má 2,78 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,1 procenta a třikrát vychytal čisté konto. Předtím dostal v NHL příležitost jen ve čtyřech duelech v sezoně 2010/11 v dresu New York Islanders, v nichž inkasoval v průměru 4,33 gólu na utkání a měl úspěšnost 87,3 procenta.

Dvoumetrový gólman v zámoří v letech 2009 až 2011 působil převážně na farmě Islanders v Bridgeportu v AHL. Pak se vrátil do Finska do KalPy Kuopio a po krátkém angažmá v Blues Espoo zamířil v roce 2013 do Novosibirsku do KHL. V prosinci 2014 odešel do Petrohradu, s kterým získal v letech 2015 a 2017 Gagarinův pohár.

Koskinen reprezentoval Finsko v letech 2014 a 2016 na mistrovství světa a v obou případech získal stříbro. Zúčastnil se i Světového poháru v Torontu v roce 2016 a loni olympijských her v Pchjongčchangu.