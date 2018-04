Brankář Neuvirth odvrátil v NHL vyřazení Philadelphie

Brankář Michal Neuvirth odvrátil v play off NHL 30 zákroky vyřazení hokejistů Philadelphie po výhře 4:2 v Pittsburghu. K triumfu Flyers, kteří v sérii ztrácí 2:3 na zápasy, přispěl nahrávkou útočník Jakub Voráček, na druhé straně zaznamenal přihrávku Dominik Simon. Do druhého kola vyřazovacích bojů postoupil Winnipeg, jenž porazil Minnesotu 5:0 a sérii ovládl 4:1 na zápasy.

Třicetiletý Neuvirth si připsal první start od 16. února. V předchozím duelu vystřídal Briana Elliotta a dvakrát inkasoval. Kapitán Philadelphie Claude Giroux otevřel skóre v 18. minutě po střele z první, na kterou mu pasem od mantinelu nabil Voráček. Penguins ve druhé třetině otočili vývoj utkání, u trefy na 2:1 asistoval Simon. Flyers srovnali v 39. minutě při vlastním oslabení.

Souboj pensylvánských rivalů pomalu směřoval do prodloužení, ale 75 vteřin před koncem základní hrací doby rozhodl střední útočník Sean Couturier střelou od modré o návratu série do Philadelphie. Vyrovnání měl na holi lídr Pittsburghu Sidney Crosby, ale Neuvirth jeho pokus z bezprostřední blízkosti zastavil lapačkou. Pojistku do prázdné branky při power play domácích přidal forvard Matt Read.

Winnipeg si zajistil postup už v první třetině, ve které Wild nasázel čtyři branky. Pod první vyhranou sérii v historii Jets se 30 zákroky podepsal gólman Connor Hellebuyck, jeden z trojice kandidátů na Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře roku, který vychytal druhou nulu po sobě.