Buď oba, nebo nikdo! Crosby o Malkinovi a výměně Kessela

Bylo to jedno z nejpropíranějších témat uplynulého léta. Rozepře mezi Malkinem a Kesselem vyústila až do bodu, kdy jeden z nich musel z Pittsburghu odejít. Mezi dvě hokejové hvězdy se vložila třetí, kapitán týmu Sidney Crosby, a rozhodování vedení značně ulehčil.

Při tom ještě pár měsíců zpátky vypadalo duo Malkin - Kessel jako jeden z nejvíce sehraných tandemů v NHL. Odehráli spolu několik desítek zápasů v lajně, na přesilovce si namazávali, jako kdyby spolu hráli od pradávna. Navíc spolu získali dva Stanley Cupy, na jejichž zisku se podíleli velkou měrou.

Jenže podle zámořských zpráv se stal v posledním ročníku Kessel neoblíbencem kabiny. Dokonce měl mít i problémy se samotným koučem Mikem Sullivanem. Když skončila sezona, pro Tučňáky už v prvním kole play-off proti New Yorku Islanders, Malkin řekl vedení, že s Kesselem už nechce dále hrát.

Podle Roba Rossiho z The Athletic byla situace tak vyostřená, že rodák z Magnitogorsku pronesl: "Buď skončí Kessel, nebo já!" Pokud se nejvýše postavení lidé v klubu jen vteřinku rozmýšleli, velice jim to usnadnil Sidney Crosby. Kapitán a ikona celé organizace šla za generálním manažerem Jimem Rutherfordem a jasně mu vzkázal, že chce mít svého ruského parťáka v mužstvu i nadále.

"It´s me and Geno," prý uvedl doslova. Jako by chtěl naznačit, kteří dva hokejisté jsou již přes deset let jasnými tahouny týmu a miláčky davu. A zároveň tím myslel, že jestli klub nechá odejít Malkina, půjde také. Pittsburgh si samozřejmě nemůže dovolit ztratit dva top světové hráče, tudíž rozhodování bylo jednoduché - Kessel musí odejít.

A stalo se. Americký snajpr je členem Arizony, místo něj dorazil na místo, kde dlouho válel Jaromír Jágr, Alex Galchenyuk. Talentovaný hokejista, který však nedostal pořádnou příležitost ani v Montrealu, ani u Kojotů. V Pittsburghu by měl nahradit Kessela a hrát na křídle druhé lajny právě vedle Malkina.

Hokejový svět tak nepřišel o tzv. Dvouhlavé monstrum, jak se spojení Crosbyho a Malkina v zámoří přezdívá. V kabině Pittsburghu je mnohem čistší vzduch, kádr byl navíc přes léto omlazen. Galchenyukovi je pětadvacet let, dorazil také šikovný Němec Kahun (24 let) nebo skvěle bránící útočník Brandon Tanev (27 let).

Crosby s Malkinem jsou stále v nejlepších letech. Dokáží znovu společně zaútočit na nejvyšší příčky?