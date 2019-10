Bylo to jako v Americe, ocenil show Kämpf. A uznal sílu Flyers

David Kämpf byl jedním ze tří českých hokejistů, kteří se představili v pátečním utkání NHL Global Series v Praze. Čtyřiadvacetiletému centrovi Chicaga, který nastoupil ve třetí řadě po boku Brandona Saada a debutanta Dominika Kubalíka, nejvíce z celé akce utkví v paměti atmosféra.

"Byl to speciální zápas, hlavně pro nás Čechy. Zápas NHL v Česku se nehraje každý den. Škoda, že výsledek byl takový, jaký byl, že to pro nás nedopadlo líp. Philadelphia byla lepší a zaslouženě vyhrála," řekl novinářům Kämpf po prohře 3:4. Kromě něj a Kubalíka se v O2 areně v dresu soupeře představil také Jakub Voráček.

"Nejvíce v paměti mi utkví atmosféra, všechno okolo toho. Bylo to velké, hlavně kolem nás Čechů, zájem fanoušků. Na to budu hodně dlouho vzpomínat. Bylo to příjemné, před tolika lidmi. Fanoušci byli skvělí," uvedl Kämpf, jenž v barvách Blackhawks načal třetí sezonu.

"Nažhavený jsem byl. Na každý zápas se připravuju stejně. Byl to první zápas sezony, všichni jsme měli chuť a těšili se na zápas. Chtěl jsem si zápas pořádně užít a i fanoušci si to užili," prohlásil rodák z Jirkova.

Utkání podle něj nabídlo pohledný hokej. "Byl to hezký zápas. Očekávání to splnilo. Věřil jsem, že vyhrajeme, ale to se bohužel nestalo. V tom je to zklamání," litoval Kämpf.

Souboj Flyers a Blackhawks nabídl podle něj vše jako v Severní Americe. "Určitě se ta show a vše okolo podobá tomu, co je v Americe. Byl to regulérní zápas NHL," konstatoval chomutovský odchovanec.

Kouč Blackhawks Jeremy Colliton ho nechal po boku stejných spoluhráčů, s nimiž hrál už v přípravě. "Docela nám to klapalo a trenér to nechal do prvního zápasu," řekl Kämpf.

Další zápas odehraje Chicago ve čtvrtek. "Máme docela dost volných dnů, než budeme zase hrát, takže se srovnáme. Samozřejmě ten časový posun je znát, pár dní trvá, než si člověk zvykne," uvedl Kämpf, který ve 110 zápasech NHL nasbíral 30 bodů za osm branek a 22 přihrávek.