Carolina si s Rangers poradila i bez Mrázka v brance a slaví postup

Hokejisté Caroliny porazili New York Rangers 4:1, sérii vyhráli 3:0 na zápasy a postoupili do 1. kola play off NHL. U vítězného gólu asistoval Martin Nečas. Předchozí dvě výhry Hurricanes vychytal Petr Mrázek, který tentokrát do utkání nezasáhl.

Rangers se po dvanácti sekundách druhé třetiny ujali po průniku Chrise Kreidera vedení, ale už za tři minuty vyrovnal bekhendem Teuvo Teräväinen. Tým z New Yorku měl před druhou sirénou velkou šanci a po závaru střílel Filip Chytil do odkryté branky, ale James Reimer zastavil puk vyrážečkou a holí.

"V takové situaci jen skočíte, natáhnete ruku s hokejkou a doufáte, že vás puk trefí. Měl jsem štěstí," řekl Reimer, který kryl 37 střel a stal se první hvězdou zápasu. Trenéři udělali změnu v brankovišti, aby Mrázek nechytal dva zápasy ve dvou dnech. Jinak si i český gólman počínal v sérii výborně a kryl 47 z 50 střel.

Třetí třetinu už ovládla Carolina. Nečas, jenž si připsal v úvodním duelu vítěznou trefu, asistoval u gólu na 2:1. Přihrál z rohu kluziště na modrou čáru Bradymu Skjeiovi, jehož střelu tečoval Warren Foegele. Po individuální akci přidal třetí branku Sebastian Aho a v poslední minutě i zpečetil výhru při power play Rangers.

"Máme skvělou partu. Každý chápe, že je nutné, aby nechal na ledě všechno a plnil si své úkoly. Dodržují to, všichni týmu pomáhají a to je důvod, proč jsme stále ve hře," uvedl trenér Caroliny Rod Brind'Amour. Aho v sérii nasbíral osm bodů (3+5).

Kouč vyřazených Rangers Dave Quinn uznal, že postoupil lepší tým. "Bolí to. Jsme zklamáni, jak jsme hráli. Slušný hokej jsme předváděli jen ve dvou z devíti třetin," kritizoval. A upřesnil, že ty dvě třetiny sehráli až ve třetím duelu.

Výhru Calgary sledoval Rittich opět ze střídačky

Jedna výhra dělí Calgary od postupu do play off. Winnipeg porazilo 6:2 a vede v sérii 2:1. V dresu vítězů zůstal gólman David Rittich opět na střídačce a sledoval skvělý výkon parťáka Cama Talbota, jenž chytil 33 střel a byl vyhlášen první hvězdou večera. Flames si vypracovali klíčový náskok v rozmezí 26. až 33. minuty, kdy odskočili z 1:1 na 4:2.

"Podali jsme skvělý týmový výkon. Každý z nás odehrál nejlepší zápas v sérii. Jsem rád, že jsme si vzali vedení zpátky," řekl Matthew Tkachuk, jeden ze šesti střelců Calgary. Winnipegu opět scházeli klíčoví útočník Mark Scheifele i Patrik Laine, kteří se zranili v úvodním utkání.

Postup mají na dosah i New York Islanders. Floridu porazili 4:2 a vedou 2:0 na zápasy. Islanders v úterý dvakrát smazali jednogólové manko a za stavu 2:2 rozhodl o výhře dvěma trefami Jordan Eberle.

Další série kvalifikace jsou vyrovnané 1:1. Nashville zdolal Arizonu 4:2, Toronto 3:0 Columbus a Vancouver 4:3 Minnesotu.

Aktivita Arizoně k výhře nestačila

Arizona byla v úvodní třetině mnohem aktivnější a soupeře přestřílela 14:5, přesto do kabin odcházela za stavu 0:2. Nashville vedení postupně navýšil až na 4:0. Coyotes připravili o nulu Juuse Sarose až dvěma góly v poslední minutě.

Ofenzivně laděné Toronto v minulém zápase nepřekonalo Joonase Korpisala a i přes výraznou střeleckou aktivitu se dlouho nemohlo prosadit ani v úterý. Na finského gólmana vyzrál až ve 36. minutě Auston Matthews, ve třetí části zvýšili John Tavares a Morgan Rielly.

Stínem utkání bylo zranění Jakea Muzzina v předposlední minutě po nezaviněné srážce. Obránce Toronta se udeřil v pádu hlavou do kolena Olivera Bjorkstranda a po dlouhém ošetření opustil led na nosítkách. Klub po zápase oznámil, že při převozu do nemocnice byl Muzzin při vědomí a hýbe všemi končetinami.

Vancouveru vyšly nástupy do všech třetin. Už po 24 sekundách otevřel skóre Tanner Pearson, ve 24. minutě upravil na 2:1 nejlepší hráč zápasu J.T. Miller a ve 47. minutě zvyšoval Bo Horvat na 4:1. Závěr zdramatizoval v posledních třech minutách dvěma góly Kevin Fiala, kontaktní branku dal ale až v čase 59:51.