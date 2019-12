Češi v NHL pálili ve velkém, Rutta daroval soupeři gól

Útočník David Pastrňák přispěl v NHL dvěma góly k výhře Bostonu 4:2 na ledě Floridy a byl zvolen první hvězdou sobotního zápasu. Vítězství Bruins podpořil brankou a přihrávkou i David Krejčí. Obránce Jan Rutta vstřelil první gól v sezoně, ale s Tampou Bay podlehl doma Washingtonu 2:5. San Jose porazilo i díky brance Tomáše Hertla Vancouver 4:2.

Boston, který prohrál předchozích pět utkání, vedl už ve 28. minutě 3:0. Krejčí asistoval u úvodní branky zápasu, kterou vstřelil Jake DeBrusk, poté zvýšil střelou od modré čáry. "Hráli excelentně," pochválil trenér Bostonu Bruce Cassidy členy druhé formace, kterou vede Krejčí. "Získávali puky, vytvářeli si šance a táhli náš útok. I proto jsme vyhráli," řekl.

Třetí gól přidal Pastrňák v přesilové hře, kdy po pasu Brada Marchanda zakončil akci do prázdné branky. "Koukli jsme s Marchym na sebe, takže jsem byl připravený na skvělou přihrávku," řekl Pastrňák, který během série proher Bostonu skóroval jen jednou. "Šance jsme si vytvářeli, ale nepadalo nám to. Bylo to trochu frustrující, takže jsem rád, že jsme se tentokrát prosadili," dodal.

Florida zdramatizovala zápas dvěma trefami v poslední třetině, ale Pastrňák zpečetil výhru v power play střelou od červené čáry. Má teď na kontě 28 gólů a upevnil si vedení v tabulce střelců NHL před Jackem Eichelem z Buffala (23).

Po špatné Ruttově rozehrávce padl první gól zápasu v Tampě. Český obránce trefil do brusle spoluhráče Ondřeje Paláta, který kolem něho projížděl u zadního mantinelu, a puk se odrazil přímo před branku k osamocenému Nicklasi Bäckströmovi. Švéd šancí nepohrdl. "Bylo to nešťastné, ale musíte to hodit za hlavu. Stalo se to na začátku zápasu a měli jsme ještě dost času, abychom se zápasem něco udělali," komentoval situaci Rutta.

Tampa Bay vyrovnala, ale Washington i díky asistenci Radka Gudase v úvodu třetí třetiny odskočil slepenými góly na 3:1. Rutta odčinil chybu v 52. minutě, kdy si sjel do pravého kruhu na přihrávku a snížil. "Už jsem měl šance i v minulých zápasech a konečně to tam prošlo," radoval se Rutta, který se v NHL radoval z gólu po roce a poprvé od přestupu z Chicaga.

Už za 63 sekund ale zvýšil T.J. Oshie, jemuž asistoval Jakub Vrána, a Tom Wilson uzavřel skóre trefou při power play do prázdné branky. "Výsledek je trochu hořký, ale jdeme správným směrem a zlepšujeme se. První dvě třetiny jsme hráli dobře. Je ale škoda, že se nám nedařilo více nahazovat puky na branku. Hráče jsme před ní měli, mohli jsme mít další šance z dorážek," dodal Rutta.

San Jose zabralo

Hertl v San Jose otevřel skóre v polovině úvodní třetiny střelou zblízka po hezké přihrávce Joea Thorntona. Další gól padl až ve 48. minutě, ve které zvýšil Timo Meier. Zbývající dvě branky vstřelilo San Jose do prázdné branky při power play poté, co Vancouver snížil na rozdíl jednoho gólu. V dresu vítězů odehrál jubilejní tisící zápas Marc Edouard Vlasic a stal se 17. obráncem v historii soutěže, který si připsal tolik startů v jednom klubu.

San Jose prohrálo předchozích šest utkání a teď zvítězilo poprvé pod novým trenérem Bobem Boughnerem. Kouč, který nahradil ve středu odvolaného Petera DeBoera, si odbyl debut minule při prohře 3:6 s New York Rangers.

"Tentokrát jsme hráli mnohem lépe," řekl Hertl. "Bylo příjemné, že jsme vedli, to se nám v sezoně často nestalo. Měli jsme i další šance a mohli jsme mít větší náskok. Od druhé třetiny jsme trochu ubrali, ale (brankář) Dell nás podržel. Závěr už byl trochu divoký, ale ustáli jsme to. Teď je potřeba, bychom před Vánoci udělali nějakou šňůru výher," dodal.

Ondřej Kaše pomohl Anaheimu v rozstřelu proměněným nájezdem k výhře 4:3 nad New York Rangers. Český útočník uspěl v situaci, kdy musel skórovat, aby zápas pokračoval, a bekhendovým blafákem překonal Henrika Lundqvista. V následujícím kole rozhodl Jacob Silfverberg svou druhou trefou v zápase. Kalifornský klub měl namále i v základní hrací době, ve které prohrával 0:2 a vyrovnal na 3:3 až v předposlední minutě.

Carolina zvítězila na ledě Calgary 4:0 i bez Petra Mrázka. Přednost dostal v brance James Reimer, který chytil 32 střel. Na druhé straně David Rittich poprvé inkasoval ve 33. minutě a pustil tři góly z třiceti střel. Za bezbrankového stavu měl v úniku šanci domácí Michael Frolík, ale minul branku.

Anthony Duclair zkompletoval v prodloužení hattrick, kterým rozhodl o výhře Ottawy 4:3 nad Columbusem. St. Louis prohrávalo ještě ve 45. minutě s Chicagem 0:3, ale obhájce titulu otočil zápas a zvítězil 4:3. Dočasný trenér New Jersey Alain Nasreddine se dočkal první výhry až v šestém utkání. Jeho svěřenci uspěli na ledě Arizony 2:1.