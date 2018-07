Česká škatulata. Dres v NHL mění hned trojice českých hráčů

Hokejový útočník Tomáš Plekanec se vrací do Montrealu, kde před únorovým odchodem do Toronta strávil celou kariéru v NHL. Pětatřicetiletý centr podepsal s Canadiens jako nechráněný volný hráč roční smlouvu na 2,25 milionu dolarů, na bonusech může získat dalších 1,25 milionu. Canadiens o tom informovali na svém twitterovém účtu.

"Vrací se k nám hráč, kterého velmi dobře známe. On sám chce hrát za Montreal... Je to velký profesionál a má opravdu velký respekt u spoluhráčů," řekl generální manažer Montrealu Marc Bergevin.

V dresu svého osudového klubu Plekanec zaútočí na magickou tisícovku startů v NHL, ke které mu chybějí pouhé dva zápasy. Může se stát jedenáctým českým hokejistou, kterému se to podaří. Dosud se to povedlo Jaromíru Jágrovi (1733 zápasů), Romanu Hamrlíkovi (1395), Robertu Holíkovi (1314), Radku Dvořákovi (1260), Patriku Eliášovi (1240), Václavu Prospalovi (1108), Radimu Vrbatovi (1057), Petru Svobodovi (1028), Milanu Hejdukovi (1020) a Petru Sýkorovi (1017).

Od ročníku 2003/04, kdy v lize debutoval, sehrál Plekanec v základní části 998 utkání a zaznamenal 607 bodů za 232 gólů a 375 asistencí. V 94 bitvách play off přidal 53 bodů díky 18 brankám a 35 nahrávkám. V dresu Toronta z toho bylo jen 17 zápasů dlouhodobé fáze, v kterých si připsal dvě nahrávky, a sedm duelů v sérii 1. kola play off proti Bostonu, v nichž stihl dva góly a dvě asistence.

Plekancovi vypršela dvouletá smlouva na 12 milionů dolarů. V ročníku 2016/17 bral sedm milionů, v minulé sezoně o dva méně. "Strašně bych se chtěl vrátit do Montrealu. To je moje priorita. Je to můj domov. Probírali jsme tuhle variantu, když jsem byl v únoru vyměněný (do Toronta)," řekl Plekanec před měsícem rozhlasové stanici TSN Radio Montreal 690.

Juniorský mistr světa z roku 2001 se po letošním mistrovství světa v Dánsku rozloučil s reprezentací, takže nezkompletuje medailovou sbírku, v níž jsou stříbro (2006) a dva bronzy (2011 a 2012). Hráčskou kariéru chce jednou zakončit v Kladně.

Montreal dnes také podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s osmnáctiletým finským centrem Jesperim Kotkaniemim, jehož si vybral minulý týden jako trojku draftu v Dallasu. Dosavadní hráč Ässätu Pori si v případě pobytu v prvním týmu vydělá i s podpisovým bonusem 925 tisíc dolarů. Na farmě v AHL by měl základní příjem 70 tisíc dolarů.

Z Philadelphie do Winnipegu

Dres mění také brankář Petr Mrázek, který bude po odchodu z Philadelphie chytat za Carolinu. S Hurricanes uzavřel šestadvacetiletý odchovanec Vítkovic jako nechráněný volný hráč roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů. Bývalý gólman Detroitu si vyzkouší ve své kariéře v NHL třetí působiště.

"Jsem rád, že se moje budoucnost vyřešila rychle a zrovna takhle. Zajímalo mě jen sportovní kritérium. Cítím, že v týmu Hurricanes dostanu šanci zabojovat o pozici jedničky a tuhle výzvu chci využít naplno," uvedl Mrázek v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která jej zastupuje.

Mrázek se stal nechráněným volným hráčem poté, co mu Flyers nepředložili kvalifikační nabídku na nový kontrakt. Dosavadní dvouletou smlouvu měl na osm milionů dolarů. Do Philadelphie přišel 20. února z Detroitu v době, kdy byli zranění Brian Elliott a Michal Neuvirth. Ti v klubu ale pokračují.

Předtím v Detroitu, který jej draftoval v roce 2010 v pátém kole na 141. pozici, bojoval v posledních sezonách o post jedničky s Jimmym Howardem se střídavými úspěchy. Red Wings nakonec vsadili na čtyřiatřicetiletého Američana. V Carolině bude bojovat o pozici v brankovišti se Scottem Darlingem, který má ještě na příští tři sezony kontrakt s příjmem 4,15 milionu dolarů. Tým naopak opustil Cam Ward, který jako volný hráč podepsal roční smlouvu na tři miliony dolarů s Chicagem.

"Petr má na svůj věk hodně zkušeností. Očekáváme na podzim v brankovišti zdravou konkurenci v boji o jedničku," uvedl na klubovém webu generální manažer Caroliny Don Waddell. "Chci jednoduše dokázat, že jsem tím správným gólmanem pro NHL i pro tým, jehož ambice míří po letech strmě vzhůru," řekl Mrázek.

V NHL má na kontě 183 utkání s průměrem 2,66 inkasovaného gólu a úspěšností zákroků 91,1 procenta. Vychytal také 14 nul. V play off má z 11 zápasů průměr 1,98, úspěšnost 92,7 procenta a třikrát udržel čisté konto. O Mrázka byl velký zájem mezi evropskými kluby, jeho cílem ale bylo pokračovat v NHL. "Je to nejlepší soutěž světa a já do ní chci patřit," podotkl Mrázek.

"O jiné variantě jsme vůbec neuvažovali. Petr je skvělý gólman, což mnohokrát dokázal. A já věřím, že těžké období kariéry ho dokáže posunout ještě na vyšší úroveň. Uvědomuje si, co bude tento rok ve hře a novému angažmá podřizuje vše," uvedl Mrázkův agent Robert Spálenka. "Jakmile to bylo oficiálně možné, rozběhl se kolotoč mailů i telefonátů, variant bylo ve hře několik. Carolinu jsme následně jednoznačně vyhodnotili jako prioritu. Základem byl fakt, že Petr může reálně zabojovat o místo jedničky, a dokázat tak svoji kvalitu," uvedl Spálenka.

S nižší smlouvou Mrázek počítal. "Bylo jasné, že půjde s platem dolů. Peníze však pro něj v tomto momentě nebyly zásadní motivací, chce dokázat, že v nejlepší lize světa může hrát důležitou roli," dodal Spálenka. V Carolině se Mrázek potká s krajanem Martinem Nečasem. Devatenáctiletý talent stihl v minulé sezoně jeden zápas v NHL a pak se vrátil do Komety Brno. V příští sezoně by měl dostat více příležitostí.

"Vždycky je příjemné, pokud se v týmu potkáte s českým či slovenským spoluhráčem. Na druhou stranu bych si tým nikdy nevybíral podle tohoto kritéria, přátelé mám mezi hráči všech národností. Na Martina se nicméně těším a jsem přesvědčen, že už letos do NHL prorazí," doplnil Mrázek.

Polák jde ze zimy do tepla

Hokejový obránce Roman Polák bude pokračovat v kariéře v NHL. Novým působištěm dvaatřicetiletého českého hráče, který uplynulé dvě sezony působil v Torontu, bude Dallas. Se Stars podepsal jako nechráněný volný hráč roční smlouvu na 1,3 milionu dolarů.

Polákovi vypršel roční kontrakt na 1,1 milionu dolarů s Maple Leafs, v jejichž dresu se v říjnu dokázal vrátit do zámořské ligy po vážné zlomenině nohy z loňského dubna. Na jaře byl svým týmem nominován na Mastertonovu trofej, která se v NHL uděluje za vytrvalost, sportovního ducha a oddanost hokeji, ale mezi trojici finalistů se nedostal.

Poláka lákaly k návratu do extraligy mateřské Vítkovice a zájem měl i Třinec, ale ostravský rodák zdůrazňoval, že prioritou je pro něj stále NHL. V nejlepší hokejové soutěži na světě působí od roku 2006, hrál také za St. Louis a San Jose.

"Roman je ostřílený obránce s bohatými zkušenostmi, který do našich obranných řad přinese fyzický prvek. Je to uznávaný bojovník a pomůže zpevnit naší defenzivu," řekl generální manažer Dallasu Jim Nill.

Polák si v uplynulé sezoně připsal v 54 zápasech základní části 12 bodů za dvě branky a 10 asistencí. V sedmi duelech play off zaznamenal jednu asistenci. Celkem má v NHL na kontě 688 utkání a 127 bodů (25+102). V bojích o Stanleyův pohár sehrál 58 zápasů a připsal si tři asistence.

Dalšími posilami Stars jsou brankář Anton Chudobin a útočníci Blake Comeau a Valerij Ničuškin. Dvaatřicetiletý Rus Chudobin, který uplynulé dvě sezony působil v Bostonu, podepsal v Texasu dvouletou smlouvu s ročním příjmem 2,5 milionu dolarů.

Stejně starý Kanaďan Comeau se rozloučil po třech sezonách s Coloradem a v novém působišti uzavřel tříletý kontrakt s průměrným příjmem 2,4 milionu dolarů na sezonu. Třiadvacetiletý Chudobinův krajan Ničuškin se do Dallasu vrací po dvou letech strávených v KHL v dresu CSKA Moskva. Upsal se na dvě sezony a bude brát 2,95 milionu dolarů ročně.

Tavares do Toronta, Van Riemsdyk z něj odchází

Kanadský hokejový útočník John Tavares opouští New York Islanders a bude hrát v NHL za Toronto. Sedmadvacetiletá jednička draftu z roku 2009 podepsala s Maple Leafs sedmiletý kontrakt na 77 milionů dolarů.

"Těším se na začátek nové kapitoly v mé kariéře i v životě v Torontu v dresu Maple Leafs," napsal na svůj twitterový účet Tavares, který vyrůstal ve městě Mississauga v Ontariu jako fanoušek Maple Leafs. V minulém týdnu jednal i s Islanders, kteří mu mohli jako jediní do sobotní půlnoci nabídnout i maximální osmiletý kontrakt, a také se San Jose, Bostonem, Dallasem a Tampou Bay.

S Islanders mu vypršela šestiletá smlouva na 33 milionů dolarů. "Jsem rád, že přicházím do týmu se skvělými mladými talenty a budu hrát tam, kde jsem vyrůstal a miloval hokej. Nemůžu se dočkat, až to všechno začne," uvedl Tavares.

Tavares vládl klubové tabulce produktivity Islanders v sedmi z devíti sezon a ve zbylých dvou byl druhý. V uplynulém ročníku si připsal v 82 zápasech 84 bodů za 37 branek a 47 asistencí. Lépe si vedl jen v sezoně 2014/15, kdy ve stejném počtu duelů zaznamenal 86 bodů za 38 tref a 48 přihrávek.

Olympijský šampion ze Soči z roku 2014 a vítěz předloňského Světového poháru má na kontě v NHL dohromady 669 utkání a 621 bodů za 272 tref a 349 přihrávek. Ve 24 utkáních play off zaznamenal 22 bodů za 11 gólů a stejný počet asistencí.

Hokejový útočník James van Riemsdyk se po šesti letech vrací z Toronta do Philadelphie. Devětadvacetiletý Američan podepsal jako nechráněný volný hráč s Flyers pětiletou smlouvu na 35 milionů dolarů. Výrazně si tak polepší oproti dosavadnímu šestiletému kontaktu na 25,5 milionu dolarů.

Van Riemsdyk odešel z Philadelphie v roce 2012, kdy byl vyměněn do Toronta za obránce Lukea Schenna. V uplynulé sezoně si v dresu Maple Leafs připsal v 81 utkáních 54 bodů za 36 branek a 18 asistencí. V sedmi duelech play off přidal čtyři body za tři trefy a jednu přihrávku.

Philadelphia si Van Riemsdyka vybrala v roce 2007 jako dvojku draftu. V NHL sehrál 609 zápasů a zaznamenal v nich 393 bodů za 201 gólů a 192 asistencí. V 59 utkáních bojů o Stanleyův pohár nasbíral 29 bodů za 18 branek a 11 přihrávek.