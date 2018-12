České duo řádí v Bostonu. Trenér má kvůli němu dilema

Davidové Pastrňák s Krejčím si v posledních čtyřech týdnech podmanili NHL a trenér Bostonu Bruins řeší problém, co s navrátilcem Patricem Bergeronem. Roztrhnout české duo od sebe, dát hvězdného Kanaďana z elitního útoku... a co to udělá s hrou Bostonu? Podobné myšlenky kolují v hlavě Bruci Cassidymu.

Když jsou Davidové Krejčí s Pastrňákem v jedné formaci, jsou na ledě k nezastavení. Přesvědčil se o tom Josef Jandač na mistrovství světa v Dánsku, když dal produktivní duo k sobě a jenom oni dva stačili na turnaji ještě neporažené Rusy. Nyní stejné spojení funguje i za mořem a přesvědčuje se o tom trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Kouči Bostonu se co nevidět vrátí do sestavy po měsíční pauze kanadský centr Patrice Bergeron a tak má teď "příjemné" starosti. Rozdělit české duo, které vládne týmové produktivitě a společně s Bradem Marchandem táhne Boston v posledních čtyřech týdnech, anebo vrátit zpět do elitního útoku kanadského centra a Krejčího posunout zpět do druhé formace. Cassidy přišel po zápase s Anaheimem s odpovědí. "Když se takhle podívám, tak ať už dám na prvního centra Krejčího nebo Bergerona, tak to vždy bude nejlepší pro tým," odpověděl diplomaticky na tiskové konferenci trenér Bruins.

Cassidy přiznal, že v minulosti uvažoval o spojení Krejčího s Pastrňákem, což se mu v současnosti náramně vyplácí. Když se k nim přidal i Brad Marchand, tak za mořem vznikl jeden z nejproduktivnějších útoků v NHL a jsou na vrcholu. Následné rozhodnutí bude o to složitější. "Jestli je rozdělím, tak se něco bude muset dít v ostatních lajnách, ale jedná se o příjemné potíže. Až se dostanu do bodu, kdy se na to budu muset podívat, tak uvidím, co se mi nejlépe hodí," přemítal 53letý trenér Medvědů, který na jejich střídačce tráví již třetí sezonu.

Ať už vybere Cassidy českého či kanadského centra, tak neudělá chybu. Oba jsou skvělí, což potvrdili i jeho slova. "Hokej je týmová hra, jednotliví hráči mají určitou úroveň, a pokud jde o úspěch, je to o tom týmovém a naopak," prohlásil bostonský kouč. "Krejčí i Begreron jsou už řadu let skvělými Medvědy. Takže jsem za ně šťastný," uzavřel kanadský trenér ve službách Bruins.