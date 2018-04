České duo v Bostonu se tentokrát neprosadilo, Toronto snižuje

Centr Tomáš Plekanec ve třetím zápase prvního kola play off NHL přispěl asistencí k výhře hokejistů Toronta 4:2 nad Bostonem a snížení stavu série 1:2 na zápasy. Útočníci Bruins David Krejčí a David Pastrňák vyšli poprvé proti Maple Leafs bodově naprázdno. Stejně jako Toronto zkorigovalo sérii i New Jersey, které zdolalo Tampu Bay 5:2.

Kanadský celek šel do vedení v 18. minutě, když forvard James van Riemsdyk po sedmi vteřinách zužitkoval přesilovou hru. Vyrovnání zařídil v 24. minutě obránce Adam McQuaid střelou od modré. Maple Leafs si ale za 43 vteřin vzali vedení zpět zásluhou osmatřicetiletého útočníka Patricka Marleaua. Odpověď Bruins na sebe nechala čekat jen dvě a půl minuty. Slovenský kapitán Bruins Zdeno Chára se prosadil pod horní tyč střelou z brankové čáry.

První torontský triumf v souboji dvou týmů z tzv. Original Six vystřelil v 35. minutě střední útočník Auston Matthews. Dvacetiletý Američan se z levého kruhu prosadil podobně jako Chára zakončením pod horní konstrukci branky Tuukky Raska. Zkraje třetí části se v početní výhodě Bostonu dostal do velké příležitosti Pastrňák, ale v tváří tvář gólmanu Frederiku Andersenovi neuspěl. Výhru Maple Leafs zpečetil druhou trefou večera Marleau po nahrávkách Mitchella Marnera a Plekance.

K vítězství New Jersey výrazně přispěl forvard Taylor Hall, jenž ke gólu přidal i dvě asistence. Tampa na počátku závěrečné třetiny odskočila do vedení 2:1, ale Devils dvěma brankami, na nichž se přihrávkami podílel Hall, obrátili skóre. Rozdílovou trefu zaznamenal útočník Stefan Noesen. Další dva zásahy přidali domácí do odkryté branky při power play Lightning.