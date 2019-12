Český bijec schytal nářez! Tohle chceme vymýtit, hřímal kouč

Pro Gudase vskutku nečekaná role. Český raubíř nikdy neváhal shodit rukavice, platí za jednoho z největších rváčů na ledě. V utkání proti San Jose se však ocitl na druhé straně barikády, dostal pořádně naloženo.

Devětadvacetiletý rodák z Kladna patří od léta mezi zadáky Washington Capitals. Ve středečním ochutnal svou medicínu, když ho protihráč Evander Kane surově trefil holí přímo do obličeje.

Gudas rozhodně nepatří mezi neviňátka, podobných zákroků má na svém kontě nespočet. Pokud se na ledě strhla šarvátka za jeho přítomnosti, mohli jste si být jistí, že se český obránce zapojí jako jeden z prvních. V dresu Caps však doposud působil jako poklidný beránek, k žádným větším pranicím vyprovokovaných z jeho strany nedošlo.

Nesportovní faul rozhodčí ohodnotili trestem pět plus do konce utkání pro forvarda San Jose. Gudase se bezprostředně po zákroku zastal kapitán domácích Alex Ovečkin, na souboj s Kanem však nedošlo.

Pozadu nezůstal ani Tom Wilson, který se vydal provokovat lavičku spoluhráčů. "Kane by z tebe vymlátil duši," pokřikovali na odvážlivce hráči Žraloků. Jenže Kanaďan ukázal, že má kromě hokejových dovedností i pod čepicí (helmou). "Aspoň jsme vyhráli Davis Cup," zněla pohotová reakce Wilsona. Trefil se do černého, hokejistům San Jose zisk prestižního poháru stále chybí.

Inkriminovaný moment se pranic nelíbil ani trenérovi Toddu Reirdenovi. "Určitě je to zákrok, který by si měla NHL přehrát. A věřím, že se o to liga postará. Šlo přesně o situaci, jaké chceme z naší soutěže vymýtit," vyjádřil se kouč Caps. Jestli bude útok dál šetřen, zatím není jasné.