Čeští beci se činili, výhru trefil Kempný. Mrázek ji vychytal

Obránce Michal Kempný zařídil v nedělním utkání NHL rozhodující brankou vítězství hokejistů Washingtonu 3:2 v Detroitu a byl zvolen první hvězdou večera. Za Red Wings skóroval zadák Filip Hronek.

Jednadvacetiletý Hronek stál na konci rychlé souhry, která domácí v 27. minutě posunula do vedení 2:1. Gustav Nyquist zavezl puk do útočného pásma, přihrál na druhou stranu Dylanu Larkinovi a ten pohotovou nahrávkou našel před brankou Hronka. Odchovanec Hradce Králové se prosadil potřetí v sezoně.

Capitals se povedl ve třetí třetině obrat. Nerozhodný stav obstaral centr Travis Boyd a rozhodující chvíle zápasu pak přišla v 57. minutě. Kempný vypálil od modré a útočník Detroitu Tyler Bertuzzi nechtěně změnil hokejkou směr jeho střely, jež skončila za Jimmym Howardem. Obhájci Stanley Cupu uspěli po třech porážkách.

"K tomu, abyste prostřelili několik hráčů, potřebujete štěstí. Kluci dobře clonili a to gólmanovi situaci komplikuje. Moc důležitá výhra. Chceme se vrátit na vítěznou vlnu," prohlásil osmadvacetiletý Kempný, jenž bodoval ve třetím z posledních čtyř utkání. "Snažím se hrát jednoduše. Dal jsem pět gólů, ale o tom to není. Zajímá mě jen to, aby tým vyhrával," dodal hodonínský rodák, kterému díky 24 kladným bodům ve statistice plus/minus náleží pátá pozice mezi všemi hráči.

Gólman Petr Mrázek inkasoval čtyřikrát z 31 střel, přesto s Carolinou oslavil triumf 5:4 na ledě nejhoršího týmu soutěže Ottawy, která prohrála osmý duel v řadě. Hosté třikrát vedli o dvě branky, ale Senators pokaždé našli odpověď. Nejtěžší pasáží prošel Mrázek na konci druhé části, kdy v rozmezí osmi vteřin dvakrát kapituloval a Ottawa srovnala na 4:4. Čtvrtý triumf po sobě zajistil týmu Hurricanes kapitán Justin Williams.

Útočník Dominik Simon si připsal asistenci, jeho Pittsburgh ale podlehl Chicagu 3:5 a nenavázal na sérii osmi výher. Sparťanský odchovanec bodoval potřetí za sebou. Penguins vedli po necelých pěti minutách 2:0 a posléze i 3:2, ale Blackhawks i díky třem nahrávkám Patricka Kanea skóre otočili. "Je prima porazit jeden z nejlepších týmů v lize," řekl Kane.

Asistenci zaznamenal také střední útočník Pavel Zacha z New Jersey, které rovněž neudrželo dvougólový náskok a podlehlo Vegas 2:3. Brněnský rodák měl velký podíl na kontaktní trefě nevadského celku. Do jeho přihrávky v obranné třetině se vložil Ryan Reaves, který následně snížil. Golden Knights se šestým úspěchem v řadě bodově dotáhli na lídra Západní konference Calgary. Flames ale sehráli o dva duely méně.