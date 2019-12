Čeští brankáři za hvězdy. Rittich, Francouz i Mrázek mají výhry

Gólman Pavel Francouz pomohl v NHL hokejistům Colorada 38 zákroky k výhře 3:2 na ledě Montrealu a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal i Petr Mrázek, který dovedl Carolinu k vítězství 3:2 po nájezdech nad San Jose. Ostravský rodák zastavil 28 střel a v rozstřelu ho nepřekonal žádný ze tří hráčů. Calgary porazilo Buffalo 4:3 i díky 26 zásahům Davida Ritticha.

Francouz inkasoval dvakrát na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy Montreal snížil z 0:3 na 2:3. Pak ale český gólman odolal tlaku soupeře a v 54. minutě vytáhl skvělý zákrok proti střele Artturiho Lehkonena. Finský útočník vypálil z pravého kruhu bez přípravy do odkryté branky, ale Francouz se stihl přesunout a fantasticky zasáhl rukojetí hokejky.

"Snažil jsem se pokrýt co nejvíce místa a puk mě trefil," řekl Francouz, který v závěrečné třetině chytil 16 střel. "Byli jsme pod tlakem, ale celý zápas jsme hráli v obraně dobře. Kluci blokovali střely, dodržovali plán a zbytečně neriskovali. Doufám, že budeme takhle pokračovat," dodal.

Francouz si vylepšil bilanci na šest výher a dvě prohry, s úspěšností zásahů 92,7 procenta mu patří v lize deváté místo. "Víme, jak dobrý je. Zbytek ligy si to neuvědomuje. Věříme mu. Samozřejmě se ale snažíme gólmanům co nejvíce pomoct," řekl kapitán Colorada Gabriel Landeskog.

Hertl vs. Mrázek

Carolina dvakrát vedla, San Jose vždy vyrovnalo. Mrázek neměl na první gól nárok, Marcus Sörensen zakončil po pěkné přihrávce Joe Thorntona do prázdné branky. Ve 40. minutě Mrázka překonal Logan Couture střelou zpoza pravého kruhu. V dalším průběhu zápasu už byl český gólman perfektní a výborný výkon korunoval v rozstřelu.

"Mám rád nájezdy. Je to zábava. Užívají si to fanoušci i gólmani," řekl Mrázek. V první sérii mu pomohla tyč, v dalších dvou si na něho nepřišli Erik Karlsson a Couture. "Je hodně soutěživý a nechce pustit žádný puk do branky," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour o Mrázkovi. Rozstřel rozhodl Andrej Svečnikov, který skóroval i v základní hrací době.

Mrázek se v utkání pustil i do potyčky s Thorntonem, který se mu snažil vypíchnout puk zpod lapačky. Český gólman se po zkušeném útočníkovi ohnal hokejkou, ale netrefil ho. Nicméně Thorntonovi se Mrázkovo počínání nelíbilo a udeřil ho pěstí do masky, čímž ho srazil k ledu. "Bylo to od něho laciné. Ale už jsem zažil horší údery," řekl Mrázek.

Situace vyvolala hromadnou strkanici, potrestáni byli ale jen Mrázek s Thorntonem. Český gólman obdržel dvě minuty za sekání, byť soupeře nezasáhl. "Vážně jsem za to dostal trest? To jsem ani nevěděl," divil se Mrázek. Thornton dostal o dvě minuty více. "Nikomu z nás se nelíbilo, že jejich gólman takhle máchá hokejkou po hráči, jako je Joe. Ale jak jste viděli, umí se o sebe postarat," řekl kouč San Jose Peter DeBoer.

Kvůli zranění v dolní části těla Carolině opět chyběl útočník Martin Nečas. Na druhé straně byl Tomáš Hertl na ledě u obou inkasovaných branek.

Rittich mezi elitou

Rittich začal smolně, odrazem od spoluhráčovy brusle mu prošel ve čtvrté minutě puk mezi betony. Calgary v dalším průběhu otočilo na 4:1. Buffalo zápas zdramatizovalo trefami v 58. a 60. minutě, ale ve zbývajících 47 sekundách už nevyrovnalo. Český gólman si tak připsal třináctou výhru v sezoně, víc jich mají jen Connor Hellebuyck a Braden Holtby. Vítězný gól dal Milan Lucic, který se trefil poprvé v sezoně.

V devíti utkáních čtvrtečního programu NHL bodoval z českých hráčů jen Jakub Voráček. Kladenský odchovanec asistoval u jediné branky Philadelphie, která prohrála s Arizonou 1:3. Boston podlehl doma Chicagu 3:4 v prodloužení, v průběhu třetí třetiny už ale prohrával 0:3. Vítěznému gólu předcházel sporný zákrok na Davida Pastrňáka, po kterém se do úniku dostal Jonathan Toews a rozhodl.

"Myslím si, že to byl faul," řekl Pastrňák. Vyzdvihl ale hru třetí a čtvrté formace, které vedou Par Linholm a Sean Kuraly. "Jejich lajny hrály neuvěřitelně, úžasně nás vrátily do zápasu. Škoda, že jsme to nedotáhli," litoval nejlepší ligový střelec, který vyšel poosmé v sezoně naprázdno.

Obránce Libor Hájek utrpěl zranění kolena a odstoupil už v první třetině z utkání, v kterém New York Rangers vyhráli 3:2 v Columbusu. Kouč Dave Quinn neměl po zápase bližší informace o zdravotním stavu českého beka. Vítězný gól dal Arťom Panarin, který na jaře působil právě v Columbusu.