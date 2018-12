Čeští Žraloci zařídili všechny góly San Jose.

Čeští hokejisté se podepsali pod všechny góly úterního zápasu NHL, v němž San Jose zvítězilo 4:0 na ledě Minnesoty. Lukáš Radil zaznamenal gól a přihrávku, Tomáš Hertl a Radim Šimek si připsali shodně dvě asistence. Radko Gudas zpříjemnil Scottu Gordonovi premiéru na trenérské lavičce Philadelphie gólem, kterým pomohl k výhře 3:2 nad Detroitem.

Radek Faksa překonal za asistence Martina Hanzala gólmana Davida Ritticha a i díky trefě českého útočníka Dallas porazil Calgary 2:0. Český brankář kryl 26 střel. Skoro po měsíci skóroval Filip Chytil, který zpečetil výhru New York Rangers 3:1 nad Anaheimem. U jediné branky kalifornského klubu asistoval Ondřej Kaše. Ondřej Palát byl po Radilovi a Chytilovi třetím českým hráčem úterního programu, který uzavřel skóre gólem při power-play. Útočník Tampy Bay pojistil výhru 5:2 ve Vancouveru.

Nováčci Radil a Šimek získali dva body v jednom utkání poprvé a oba stáli v polovině zápasu u zrodu prvního gólu. Radil dojel u zadního mantinelu Šimkem nahozený kotouč a efektní zadovkou přihrál před branku skórujícímu Loganu Couturemu. Druhý gól přidal Joe Pavelski za 19 sekund po skvělém pasu Hertla. Český útočník převzal puk od Šimka a přihrávkou z vlastního pásma na útočnou modrou čáru vyslal Pavelského do úniku.

Couture zvýšil zblízka po přihrávce Hertla v úvodní minutě závěrečné části a výhru stvrdil Radil, když vystihl při power-play Minnesoty zpětnou přihrávku a od útočné modré čáry trefil bez problémů prázdnou branku. Hertl byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, Šimek třetí. Lepší byl pouze Couture. Brankář Martin Jones zneškodnil 26 střel a dovedl San Jose k páté výhře v řadě.

"Ve srovnání se začátkem sezony se všichni zlepšili," vysvětlil trenér San Jose Peter DeBoer formu týmu. Kouči také vyšlo, že zařadil na přelomu listopadu a prosince do sestavy Šimka a Radila, kteří tehdy v soutěži debutovali. Šimek je nejen produktivní (1+4), ale i spolehlivý v obraně (osm kladných bodů ve statistice +/-) a s ním tým vyhrál sedm z osmi utkání. Radil má podobná čísla - v deseti startech si připsal dvě branky, tři asistence a sedm kladných bodů.

Gudas dostal Philadelphii do vedení 2:1 tvrdou ranou z pravého kruhu. Po gólu českého obránce ještě prověřil rozhodčí u videa, zda James van Riemsdyk nefauloval gólmana Jimmyho Howarda. Gudasův spoluhráč Jakub Voráček v jubilejním 800. utkání v NHL nebodoval a před Michalem Neuvirthem dostal v brance Flyers přednost debutant Carter Hart.

"Je to obrovská úleva," prohlásil Gordon, který vedl v NHL naposledy New York Islanders v roce 2010. "Každého už trochu frustrovala bilance posledních dní (tři výhry z předchozích 14 zápasů) a také se vždy chcete v novém působišti uvést výhrou. Myslím si, že jsme hráli dobře," dodal. V dresu Detroitu si připsal asistenci Martin Frk, po jehož přihrávce padl kontaktní gól na 2:3. Philadelphia přenechala ve Východní konferenci poslední místo New Jersey, které utrpělo doma debakl 2:7 od Toronta. Útočník poražených Pavel Zacha vyšel naprázdno ve dvanáctém utkání za sebou.

Rittich si přes porážku od Dallasu vysloužil za výkon pochvalu trenéra Calgary Billa Peterse. "Opět byl dobrý. Udržel nás v úvodu zápasu ve hře, i když jsme hráli hrozně. Odvedl svou práci," řekl kouč. Rittich neměl ve třinácté minutě šanci na zakončení Jamieho Benna a v závěru druhé třetiny si ho vychutnal Faksa. K českému útočníkovi se odrazila zblokovaná střela Hanzala a bekhendovým blafákem zasunul puk pohotově k tyči.

"Všiml jsem si, že po něm (Hanzalovi) jdou dva hráči, tak jsem šel k bráně. Puk se ke mně odrazil a viděl jsem, že se po kotouči natahoval i gólman, tak jsem zvolil kličku. Měl jsem štěstí," řekl Faksa, jenž se posunul ze středu útoku na křídlo Hanzalovy řady.

O čisté konto Dallasu se podělili Anton Chudobin a Ben Bishop, který musel ve druhé třetině na ošetřovnu po střetu s Garnetem Hathawayem. Stejný útočník si ještě později vyšlápl i na Tylera Seguina, což se nelíbilo Romanu Polákovi a vystartoval po něm. Český obránce dostal dvě minuty za hrubost. "Hathaway najel úmyslně do Seguina, který neměl vůbec ponětí, že ho chce trefit. Je dobře, že to Roman Polák nenechal být. Dobrá práce," řekl trenér Dallasu Jim Montgomery.

Rangers otočili skóre v posledních deseti minutách z 0:1 na 3:1, přičemž vítězný gól dal Kevin Hayes v čase 59:20 v oslabení při vyloučení Chytila. Český útočník po návratu z trestné lavice stvrdil trefou do prázdné branky ze středního pásma výhru. Rodák z Kroměříže se gólově prosadil poprvé od povedené série, v níž jako 20. teenager v historii NHL skóroval v pěti zápasech za sebou.