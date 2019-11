Chicago deklasovalo soupeře, pálili i Češi

Čeští útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf pomohli v sobotním utkání NHL góly Chicagu k vysoké výhře na ledě Nashvillu 7:2. Jakub Vrána rozhodl v nájezdech o úspěchu Washingtonu v Bostonu. Za domácí Bruins se při porážce 2:3 posedmnácté v sezoně prosadil David Pastrňák a nadále vévodí pořadí střelců celé ligy.

Kubalík, který se stal druhou hvězdou zápasu, skóroval popáté v sezoně. Prosadil se v 19. minutě, když se po přihrávce Kirbyho Dacha objevil sám před brankářem Pekkou Rinnem a po bekhendové kličce zvýšil na 2:0. Druhý český útočník ve službách hostů Kämpf o sobě vědět dal ve 32. minutě, kdy střelou z mezikruží navýšil náskok Blackhawks už na 4:0.

Domácí Nashville zasypal hostujícího brankáře Robina Lehnera 41 střelami, ale švédský gólman pustil za záda jen dvě ve třetí třetině a stal se hlavní hvězdou zápasu. Jediným hráčem Nashvillu, který překonal Lehnera, byl kapitán domácích Roman Josi.

Pastrňák sice přidal už 17. gól v tomto ročníku a nadále vede tabulku střelců před Leonem Draisaitlem z Edmontonu, jenž má na kontě o branku méně, ale na vítězství nad Washingtonem to Bruins nakonec nestačilo.

Český útočník skóroval ve 24. minutě po spolupráci s Davidem Krejčím a Charliem McAvoyem, kdy dorazil puk z velkého úhlu pod horní tyčku a posunul tak Boston podruhé v zápase do vedení. V poslední době skvěle hrající Capitals se ale přece jen dočkali vyrovnání, i když na poslední chvíli. Jen 59 sekund před vypršením základní hrací doby se při hře bez gólmana trefil T.J. Oshie.

Washingtonu pak navíc vyšly lépe nájezdy. Z vítězství se tak v zápase s hojnou českou účastí radovalo trio Vrána, Radko Gudas a Michal Kempný. Vrána navíc rozhodl gólem v páté sérii samostatných nájezdů.

"Měli jsme v zápase hodně šancí, ale domácí brankář Halák předváděl skvělé zákroky, takže jsme šťastní, že máme dva body. Máme hodně dobrých hráčů na samostatné nájezdy a já je dobře sleduju a učím se od nich. Měl jsem šanci vidět, jak brankář reaguje na předchozí pokusy. A také jsem toho využil," pochvaloval si Vrána, jenž elegantně oklamal brankáře Capitals.

Brankář David Rittich byl v brance Calgary, které prohrálo na ledě Arizony 0:3. Jihlavský rodák inkasoval dvakrát, třetí gól přidali Coyotes až při power play, ale ke třetí porážce svého týmu za sebou výrazně napomohl chybou při rozdílovém gólu. Ve 27. minutě čekal s rozehrávkou, pak zvolil riskantní řešení a nastřelil Dereka Stepana, který snadno otevřel skóre zblízka do prázdné branky.

"Tohle utkání jde za mnou, týmu jsem se už také omluvil. Musím si vyhodnotit, co jsem v té situaci udělal. Něco takového už se prostě nesmí příště opakovat. Hokej sice je o chybách, jenže já udělal vůbec tu nejhorší, kterou jsem udělat mohl," přiznal sebekriticky Rittich.

Střelcem dne byl Jack Eichel, jenž byl jediným střelcem Buffala v souboji s Ottawou. Sabres porazili Senators 4:2 a utnuli sérii šesti zápasů bez vítězství, třiadvacetiletý kapitán týmu tak prožil první čtyřgólový večer kariéry v NHL. Kvůli zranění chyběl domácím český útočník Vladimír Sobotka.

Trenér Joel Quenneville se díky výhře Floridy nad New York Rangers 4:3 dočkal významného zápisu do historie. Šlo o jeho 900. odkoučovaný vítězný zápas v NHL. Jednašedesátiletý Quenneville, který v letech 2010, 2013 a 2015 slavil zisk Stanley Cupu s Chicagem, na to potřeboval 1655 utkání. Před ním je v čele této statistiky pouze legendární Scotty Bowman, který dosáhl 1244 výher v 2141 zápasech. Hostující bek Libor Hájek se do průběhu zápasu zapsal asistencí.

Roman Polák s Radkem Faksou si připsali v dresu Dallasu shodně nahrávku, Stars i díky tomu vyhráli 5:4 v prodloužení v Edmontonu. Domácí kapitán Connor McDavid nasbíral tři asistence.

Po jedné asistenci si připsal další čeští hokejisté Martin Nečas z Caroliny, Pavel Zacha z New Jersey a Radim Šimek ze San Jose. Hurricanes bez Petra Mrázka v brance vyhráli 4:3 v prodloužení na ledě Minnesoty, Devils stejným výsledkem uspěli v Montrealu. Také hráči San Jose, v jehož sestavě nechyběl přes odstoupení z minulého utkání Tomáš Hertl, vyhráli 4:3, Detroit ale udolali až v nájezdech.