Chicago zničilo Ottawu, pomohli i tři Češi. Jágr znovu nehrál

Hokejisté Chicaga rozdrtili v úterním utkání NHL i díky brance Jana Rutty domácí Ottawu 8:2. Jednoznačnou výhru podpořili asistencí také Michal Kempný a David Kämpf. Radim Vrbata nastoupil v sestavě Floridy poprvé od vánočních svátků a gólem přispěl k vítězství 7:4 na ledě St. Louis. V dresu poražených si připsal přihrávku Vladimír Sobotka.

V Ottawě měly první dvě branky utkání českou stopu. Nejdříve Kempného střelu od modré čáry zblokovali domácí hráči do mezikruží k Richardu Pánikovi, který v 19. minutě otevřel skóre. V prostřední části poté zaznamenal třetí bod v soutěži Kämpf, poté co přihrál při přechodu do útoku na pravou stranu Patricku Kaneovi, který našel v levém kruhu skórujícího Patricka Sharpa.

Chicago nasázelo ve druhé třetině pět branek a úspěšnou pasáž završil čtvrtou trefou sezony Rutta. Český obránce v přesilové hře střelou bez přípravy z levého kruhu zvýšil na 6:2. Početní výhody byly silnou zbraní hostů, prosadili se v nich čtyřikrát. Konečné skóre stanovil v posledním dějství Kane, který v zápase vstřelil gól a na další čtyři přihrál.

"Všichni plnili, co se od nich očekává, každý nějak přispěl. Myslím, že jsme nebezpečný tým a jsme pro ostatní postrach, když hrajeme takhle. Nevědí, koho si mají hlídat dříve," rozplýval se nad výkonem Chicaga Nick Schmaltz, který stejně jako Jonathan Toews skóroval v utkání dvakrát.

Vrbata nastartoval obrat

St. Louis vedlo v deváté minutě 2:0 a ještě ve druhé třetině 3:2, ale Radim Vrbata gólem z dorážky odstartoval obrat Floridy, která v rozmezí 33. až 37. minuty otočila skóre na 5:3. Mladoboleslavský rodák, který chyběl v sestavě od 23. prosince kvůli nemoci, vstřelil pátý gól v sezoně. Blues ve třetí třetině ještě jednou snížili, poté co skvělou přihrávku Sobotky zpoza branky využil Tage Thompson. Víc gólů ale domácí nepřidali.

"Asi jsme si mysleli po tom skvělém začátku, že máme výhru v kapse. Ve druhé třetině jsme ubrali a oni to využili. Měli bychom hrát mnohem bojovněji a s větším nasazením," komentoval prohru obránce St. Louis Joel Edmundson.

Ondřej Palát pomohl asistencí k výhře Tampy Bay 5:4 nad Carolinou. Český útočník už dvacet utkání nedal gól, zaznamenal v nich ale čtrnáct přihrávek. Hlavním strůjcem dvoubodového zisku lídra soutěže se stal Tyler Johnson, autor hattricku. "Jen jsem stál ve správným čas na správném místě a měl jsem štěstí i na odrazy," řekl skromně Johnson. Obránce Tampy Bay Dan Girardi, který v minulém zápase schytal do krku střelu Martina Frka, absolvoval rozbruslení, ale nehrál.

Hokejisté Washingtonu porazili Vancouver 3:1 a připsali si desátou domácí výhru v řadě. Gólman Philipp Grubauer kryl 37 střel a Capitals získali rozhodující náskok mezi 16. a 25. minutou, kdy otočili skóre třemi góly z 0:1. Daří se i Calgary, které uspělo 3:2 v prodloužení na ledě Minnesoty a prodloužilo sérii výher na čtyři zápasy. V sestavě kanadského týmu opět scházeli Jaromír Jágr a Michael Frolík.