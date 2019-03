Chtěl jsem domů, kál se Tavares. "Kreténe!" zpívali mu fanoušci

John Tavares a New York Islanders. Spojení kanadského hokejisty s klubem z Long Islandu trvalo dlouhých devět let. Když se bývalý kapitán týmu poprvé objevil na ledě v dresu soupeře, tak se dočkal bouřlivého přivítání, ale jiného, než očekával. Fanoušci momentálně vedoucího celku Metropolitní divize v NHL ho místo potlesku vítali bučením a nadávkami.

Devět sezon, z toho pět s kapitánským céčkem na hrudi a nasbíraných 643 bodů. Taková je vizitka Johna Tavarese, dlouholeté opory klubu, během jeho působení v New York Islanders,. Když mu loni končil s Ostrovany kontrakt, utěšoval fanoušky, že znovu podepíše. Nakonec se ale překvapivě rozhodl pro návrat domů a podepsal Torontu, což mu jeho bývalí příznivci neodpustili a také mu dali svůj názor jasně najevo, když vyjel na led Nassau Coliseum v dresu soupeře.

Leafs hit the ice at the Coliseum. See if you can tell when John Tavares gets out there. pic.twitter.com/KypBZnzi0s - Dan Rosen (@drosennhl) 28. února 2019

Tavares se snažil fanoušky Islanders mírnit, ale marně. "Opravdu jsem se cítil Ostrovanem. Miloval jsem to tady.Bylo to tady skvělé místo. Budu si vždy vážit kariéry na Long Islandu," nechal se slyšet kanadský útočník. Do Toronta šel hlavně kvůli tomu, že ho to lákalo jít domů, a také dostal nabídku, která se podle jeho slov neodmítá. Příznivce New Yorku však neobměkčil.

Chant begins again as John Tavares hits the ice for game time. pic.twitter.com/b1LqEYPcvQ - John Smith (@NJviDs) 1. března 2019

Fanoušci Isladners stále vnímají Tavaresův odchod jako zradu a podle toho ho také vítali. Žádné ovace vestoje a bouřlivý potlesk, ale bučení, pískot a nadávky doprovázely jeho příchod na led. "Zrádče!" křičeli na něj. Další se nebáli použít ostřejších slov. "Kreténe!" zpívali mu. Mnozí šli ještě dál a začali zapalovat i dresy s jeho číslem. Když kanadský útočník ve službách Toronta opouštěl led, přistál jeho směrem plastový had.

Jersey thrown at John Tavares while he was heading down the tunnel after warm up pic.twitter.com/JvMsT1XuZI - Flintor (@TheFlintor) 28. února 2019

"Nepotřebujeme tě!" zpívali mu hromadně domácí fanoušci, i když se dřív poutala pozornost pouze na něj.

Publikum v Nassau Coliseum se marně snažil uklidnit trenér New Yorku Barry Trotz. Zkoušel mírnit emoce a apeloval na to, jakou Tavares odvedl práci ve službách Ostrovanů. Jenže negativní reakce neutichly ani poté, kdy o první reklamní přestávce bylo na kostce puštěno vzpomínkové video s důležitými milníky kanadského útočníka za devět sezon odehraných v Islanders.

Po něm opět diváci několikrát zakřičeli "Nepotřebujeme tě!" V tu chvíli se už však dokonce asi polovina z nich odhodlala k potlesku. Po zápase byli fanoušci Islanders naprosto spokojeni. Jejich tým totiž doma porazil Toronto vysoko 6:1 a nadále si drží vedení v Metropolitní divizi o dva body před Washingtonem.