Colorado porazilo Dallas 4:1 i bez zraněného Francouze

Hokejisté Colorada zvítězili i bez zraněného českého brankáře Pavla Francouze v Edmontonu nad Dallasem 4:1 a vyrovnali stav série 2. kola play off NHL Západní konference na 3:3 na zápasy. Gólem a asistencí se na výhře Avalanche podíleli spoluhráči z elitní útočné formace Mikko Rantanen a Nathan MacKinnon.

Kanaďan MacKinnon bodoval ve čtrnáctém duelu od startu play off za sebou a vyrovnal výkony Marka Messiera a Bobbyho Orra. Delší šňůru od úvodního duelu bojů o Stanleyův pohár drží jen Bryan Trottier, který se v roce 1981 prosadil v 18 utkáních po sobě.

"Do rozhodujícího zápasu si musíme přenést věci, které fungovaly, a vyvarovat se chyb. V sedmých zápasech se mi zatím nedaří. Myslím, že jsem hrál dva a oba prohrál. Doufám, že se mi to podaří zlomit," řekl po utkání nejproduktivnější hráč letošního play-off MacKinnon.

Dallas, který měl náskok už 3:1 na utkání, se v 18. minutě zásluhou branky Mira Heiskanena ujal vedení. Jednadvacetiletý Fin se stal prvním obráncem v historii klubu, který ve vyřazovacích bojích bodoval sedmkrát v řadě.

Colorado vyrovnalo gólem do šatny

Colorado vyrovnalo ještě v první třetině, když se 32 sekund před sirénou trefil Nikita Zadorov. V 28. minutě otočili hráči Avalanche utkání na svou stranu. Jednadvacetiletý bek Cale Makar se dostal před branku a střelou do pravého horního rohu nedal Antonu Chudobinovi šanci.

Ve třetí části přidal celek z Denveru ještě dva góly a poslal sérii do rozhodujícího sedmého duelu. Ve 44. minutě se prosadil po MacKinnonově přihrávce Rantanen a v čase 57:14 skóroval při power play do prázdné branky MacKinnon. Vylepšil si bilanci na 25 bodů za devět gólů a 16 asistencí.

Souboj o finále Západní konference čeká Colorado s Dallasem v noci na sobotu. Otazník visí nad startem kapitána Avalanche Gabriela Landeskoga, který se poranil o brusli spoluhráče Makara. V závěru utkání naskočil švédský útočník na jedno krátké střídání.

"Nejsem si jistý, jak se to stalo, ale je to pro nás obrovská ztráta. Doufám, že se dá před dalším zápasem stoprocentně do pořádku, když byl schopný naskočit na led už dnes," uvedl Makar.

Do brány musel jít gólman číslo 3

Kvůli zranění Francouze a Philippa Grubauera nastoupil v brankovišti Colorada podruhé za sebou Michael Hutchinson. Nejtěžší ze svých 27 zásahů předvedl ještě za stavu 0:0, kdy se výborně přesunul a kryl dorážku Radka Faksy do poloodkryté branky. Kanadský gólman vychytal výhru i ve svém druhém utkání v play-off.

Na Hutchinsona si nepřišla ani nejproduktivnější útočná formace Dallasu ve složení Alexandr Radulov, Tyler Seguin a Jamie Benn, která po přílivu kanadských bodů ze začátku série ztratila elán.

"Jejich nejlepší hráči se prosazují, zatímco naši ne. Kluci, kteří by měli být v rozhodujících momentech série motory týmu, teď prostě nebodují. Dostávají čas na ledě i prostor v přesilovkách, který by měli využít, ale nedaří se jim to. V tom je náš problém," stěžoval si kouč Dallasu Rick Bowness na mizernou produktivitu svých ofenzivních hvězd v posledních zápasech.