Colorado zdolalo Tampu a slaví Stanley Cup, raduje se i Francouz

Hokejisté Colorada zdolali v šestém finále Tampu Bay 2:1 a získali třetí Stanley Cup v klubové historii. Vítěznou branku Avalanche vstřelil v čase 32:28 Artturi Lehkonen.

Trofej slaví i brankář Pavel Francouz, který v NHL triumfoval poprvé v kariéře. V rozhodujícím zápase nenastoupil. Ondřej Palát, nejproduktivnější český hokejista v play off, ve čtvrté minutě asistoval u jediné branky Lightning.

Colorado slaví po jednadvaceti letech a opět s českým hokejistou v sestavě. U posledního triumfu "Lavin" v roce 2001 byli útočník Milan Hejduk s obráncem Martinem Škoulou, tentokrát se z nejcennější hokejové trofeje může radovat Francouz.

Plzeňský rodák ve finálové sérii odchytal pouze 27 minut, přesto je po Dominiku Haškovi a Romanu Turkovi teprve třetím českým brankářem, který získal Stanleyův pohár. I přes menší vytížení ve finále má Francouz na triumfu Avalanche značný podíl. V play off dovedl tým k šesti výhrám a ve statistikách nemá jedinou porážku.

Darcy Kuemper, jenž v šestém finálovém zápase dostal před českým gólmanem přednost, inkasoval již ve čtvrté minutě, kdy ho po Palátově asistenci překonal Steven Stamkos. To však bylo vše, co dvaatřicetiletý Kanaďan útočníkům Tampy dovolil. Připsal si 22 zásahů a stejně jako Francouz získal Stanley Cup poprvé.

Colorado rozhodlo ve druhé třetině, ve které nepříznivé skóre otočili Nathan MacKinnon a Lehkonen. MacKinnon srovnal ve 22. minutě, kdy z levého kruhu pro vhazování poprvé prostřelil přesouvajícího se Andreje Vasilevského. Lehkonen v čase 32:28 zakončil přečíslení tři na dva ranou do šibenice a potvrdil, že je střelcem důležitých gólů.

Ve třetí části si hokejisté Avalanche náskok pohlídali, pustili Tampu jen ke čtyřem střelám a po 21 letech vrátili Stanleyův pohár do Denveru. "Více než dvacet let snění a chtění je u konce. Tvrdá práce se po několika bláznivých ročnících konečně vyplatila. Generální manažer Joe Sakic odvedl skvělou práci a poskládal opravdu dobrý, vyvážený tým. Není to ale pouze o hráčích, úspěch patří realizačnímu týmu, manželkám i fanouškům," řekl bezprostředně po triumfu kapitán Avalanche Gabriel Landeskog.

Hokejisté Colorada ve vyřazovacích bojích dlouhodobě nedokázali potvrdit výkonnost ze základní části a dlouhých dvacet let nedokázali přejít přes druhé kolo play off. Až letos tým trenéra Jareda Bednara nepříznivou sérii zlomil a navázal na vítězné ročníky 1996 a 2001.

"Je neuvěřitelné, kolik práce a úsilí do toho kluci jako Erik Johnson, Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen nebo Nathan MacKinnon dali. Jsou spolu v týmu tolik let a zažili tolik vzestupů a pádů, je úžasné tu teď být s nimi a užívat si zaslouženou odměnu. Jsem na ně opravdu hrdý," uvedl obránce Cale Makar, jenž získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Lightning po dvou vítězných sezonách tentokrát nedokázali udělat poslední krok a nevyužili možnost stát se prvním týmem, který by v éře platových stropů získal tři tituly za sebou. "Naše série skončila, ale věřím, že to není konec našeho příběhu. I přesto, že jsme dnes nevyhráli, jsem na kluky opravdu hrdý. Jsou to bojovníci, kteří se dokázali vyrovnat s několika zraněními a došli až do finále. Výsledek je zdrcující, ale pro mě byla pocta tyto hráče vést," chválil svůj tým trenér Tampy Jon Cooper.

Prohru museli vstřebat i Jan Rutta s Palátem, kteří z osobního hlediska prožili nejúspěšnější play off v kariéře. Obránce Rutta posunul své bodové maximum na pět za gól a čtyři asistence. Palát se poprvé dostal přes dvacet bodů (11+10) a v tabulce produktivity uzavřel elitní desítku. Mezi střelci se podělil o třetí místo a výrazně se posunul i v historických statistikách českých hokejistů. Rodák z Frýdku-Místku ve vyřazovacích bojích nasbíral už 96 bodů a dostal se za Jaromíra Jágra (201), Patrika Eliáše (125) a Davida Krejčího (124) na čtvrtou příčku.