Dallas získal tři výrazné posily. Panarin míři k Rangers

Tři výrazné posily získali na trhu volných hráčů v NHL hokejisté Dallasu. Stars angažovali dosavadního kapitána San Jose Joea Pavelského, dalšího útočníka Coreyho Perryho a slovenského obránce Andreje Sekeru. Perryho vyplatil ze smlouvy Anaheim a Sekeru zase Edmonton.

Čtyřiatřicetiletý Američan Pavelski mění dres v NHL poprvé a se Stars uzavřel tříletý kontrakt celkem na 21 milionů dolarů. V San Jose mu skončila pětiletá smlouva na 30 milionů dolarů. V uplynulé sezoně si Pavelski připsal v 75 zápasech NHL 64 bodů (38+26) a ve 13 utkáních play off přidal dalších devět (4+5).

Majitel stříbrné medaile z Vancouveru z roku 2010 má na kontě v NHL 963 utkání a 761 bodů (355+406). V play off zaznamenal ve 134 utkáních rovných 100 bodů (48+52) a stále čeká na zisk Stanleyova poháru. Sharks jej draftovali v roce 2003 až v sedmém kole na 205. pozici.

Stejně starého Kanaďana Perryho Anaheim před dvěma týdny vyplatil z posledních dvou let kontraktu, během nichž si měl vydělat 8,6 milionu dolarů ročně. Bude hrát také poprvé za jiný klub než Anaheim. S Dallasem uzavřel roční kontrakt na 1,5 milionu dolarů.

Perry po operaci kolene vynechal prvních pět měsíců minulé sezony a ve zbylých 31 zápasech si připsal jen 10 bodů. Anaheim opustil jako jeho rekordman v počtu odehraných zápasů (988), jako druhý nejlepší střelec (372 gólů) a třetí nejproduktivnější hráč (776 bodů).

Ducks si Perryho vybrali v roce 2003 v prvním kole draftu a o čtyři roky později slavil kalifornský klub dosud jediný zisk Stanley Cupu. Mimořádně úspěšný byl Perry i na mezinárodní scéně, v kanadském dresu vyhrál prakticky vše. Je juniorským i seniorským mistrem světa, dvojnásobným olympijským šampionem i vítězem Světového poháru. Členem Triple Gold Clubu se stal po MS 2016 v Rusku.

Třiatřicetiletý Sekera skončil v Edmontonu dva roky před koncem šestiletého kontraktu na 33 milionů dolarů. S Dallasem se dohodl na roční smlouvě na 1,5 milionu dolarů.

V uplynulé sezoně nastoupil za Oilers po operaci achillovky až v druhé polovině února a nasbíral ve 24 utkáních čtyři asistence. Bývalý hráč Buffala, Caroliny a Los Angeles má v NHL na kontě celkem 707 utkání a 236 bodů (45+191) a v 19 duelech play off má bilanci 2+2.

Panarin podepsal dlouholetý kontrakt

Hokejový útočník Artěmij Panarin míří po skončení smlouvy v Columbusu v NHL jako nechráněný volný hráč do New York Rangers. Sedmadvacetiletý hráč uzavřel s klubem z Manhattanu sedmiletý kontrakt, který mu podle kanadské televizní stanice TSN vynese celkem 81,5 milionu dolarů.

Panarin byl v uplynulé sezoně s 87 body za 28 branek a 59 asistencí ze 79 utkání nejproduktivnějším hráčem Blue Jackets. V 10 utkáních play off přidal 11 bodů za pět gólů a šest přihrávek. Skončil mu dvouletý kontrakt celkem na 12 milionů dolarů.

Do NHL zamířil Panarin v roce 2015, kdy odešel z Petrohradu do Chicaga. V první sezoně v soutěži nasbíral v 80 zápasech 77 bodů a vstřelil 30 branek. Získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Celkem má na kontě v NHL 322 zápasů a 320 bodů za 116 gólů a 204 asistencí. V 27 duelech play off přidal 26 bodů (9+17).

Duchene se upsal Nashvillu

Kanadský hokejový útočník Matt Duchene se stal po vypršení smlouvy s Columbusem v NHL posilou Nashvillu. Osmadvacetiletý olympijský šampion ze Soči z roku 2014, dvojnásobný mistr světa (2015 a 2016) i vítěz Světového poháru v Torontu z roku 2016 podepsal s Predators sedmiletou smlouvu na 56 milionů dolarů.

Duchene v uplynulé sezoně odešel v únoru do Columbusu z Ottawy a připsal si v ní v základní části v 73 zápasech 70 bodů za 31 branek a 39 asistencí. V play off měl v deseti duelech průměr jednoho bodu na zápas (5+5). Skončil mu pětiletý kontrakt na 30 milionů dolarů.

V roce 2009 si jej vybralo jako trojku draftu Colorado. Duchene má na kontě v NHL 727 utkání a 547 bodů (232+315). V play off odehrál jen 18 zápasů a zaznamenal 16 bodů (5+11).

Bobrovskij si vybral Floridu

Ruský hokejový brankář Sergej Bobrovskij se jako nechráněný volný hráč stěhuje v NHL z Columbusu do týmu Floridy. Panthers získali stejným způsobem také obránce Antona Stralmana (dosud Tampa Bay) a útočníky Brenta Connollyho (Washington) a Noela Acciariho (Boston).

Třicetiletý Bobrovskij uzavřel sedmiletý lukrativní kontrakt na 70 milionů dolarů. Tým Panthers hledá novou brankářskou dvojici, protože Roberto Luongo ve 40 letech ukončil kariéru a James Raimer byl vyměněn do Caroliny.

Bobrovskému v Blue Jackets vypršela čtyřletá smlouva na 29,7 milionu dolarů. Mistr světa z roku 2014, který působil i ve Philadelphii, má na kontě v NHL 457 zápasů, v kterých si drží průměr 2,46 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,9 procenta a udržel 33 čistých kont.

V 34 utkáních play off má průměr 3,14 gólu na utkání a úspěšnost 90,2 procenta. Předloni získal Bobrovskij Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL.

Dvaatřicetiletý Švéd Stralman uzavřel tříletý kontrakt na 16,5 milionu dolarů. Bývalý hráč Toronta, Columbusu a New York Rangers opouští Tampu Bay po pěti letech. V roce 2014 podepsal s Lightning pětiletou smlouvu na 22,5 milionu dolarů.

V NHL má Stralman na kontě 749 utkání a 242 bodů za 47 branek a 195 asistencí. Mistr světa z roku 2017 v play off zaznamenal ve 104 duelech šest gólů a 20 přihrávek.

Sedmadvacetiletý Kanaďan Connolly podepsal s Panthers čtyřletou smlouvu na 13 milionů dolarů. Někdejší hráč Tampy Bay a Bostonu strávil ve Washingtonu tři sezony a loni s Capitals získal Stanleyův pohár.

V NHL má bilanci 155 bodů za 79 branek a 76 asistencí z 427 utkání. V 38 duelech play off nasbíral 11 bodů za osm gólů a tři přihrávky. Vypršel mu dvouletý kontrakt s ročním příjmem 1,5 milionu dolarů.

Sedmadvacetiletý Američan Acciari se upsal Panthers na tři roky a vydělá si celkem pět milionů dolarů. V NHL si připsal ve 180 utkáních 31 bodů (18+13) a v 35 utkáních play off dalších sedm bodů (4+3).