Do Bílého domu? Za Trumpem nechci, odmítl elitní brankář

Pro většinu sportovců je pozvání do Bílého domu čest. Jenže prezident Donald Trump si svými kontroverzními a často až rasistickými komentáři vysloužil nepřátelství některých sportovců. Ani úřadující šampioni NHL, hokejisté Washington Capitals nepřijali pozvání sborně všichni. Chybět bude brankářská opora Braden Holtby, který byl jedním z hlavních strůjců úspěšné loňské sezóny.

Jméno Donald Trump vyvolává mnoho vášní, lidé amerického prezidenta buď milují, nebo nenávidí. Mezi sportovci si nadělal řadu nepřátel, když se rasisticky opřel do hráčů amerického fotbalu či napadl inteligenci basketbalové hvězdy LeBrona Jamese.

"Do Bílého domu nejste zvaní vy, ani vaše týmy," byl dokonce vzkaz, který Trump svým odpůrcům poslal. Ti už však předem avizovali, že se k návštěvě rozhodně nechystají. Stejně tak se nyní vyjádřil i brankář Holtby, i když jeho slova byla mírnější.

Na těle nezáleží

"Já a má rodina věříme ve svět, kde se k lidem přistupuje bez ohledu na to, do jakého těla se narodili. Zeptali jste se mě, na jaké jsem straně, a myslím, že je to vcelku jasné," míní elitní gólman, kterému se nelíbí Trumpova kritika LGBT komunity.

Vítěz Vezinovy trofeje z roku 2016 nemá nic proti účasti svých spoluhráčů, kteří návštěvu přislíbili. Naopak svým rozhodnutím nechce nikoho ovlivňovat, každý by se měl rozhodnout podle svého nejlepšího uvážení.

"Rozhodnutí je na každém. Svým krokem nikoho k ničemu nenabádám, já ale musím zůstat věrný svým hodnotám, upřímný sám k sobě. Pro mě je to jednoduše osobní věc. Věřím v to, co věřím, a abych se držel těchto hodnot, pozvání odmítnout," doplnil Holtby.