Faksa a Hertl skórovali, Kučerov překonal hranici 100 bodů

Toronto - Washington 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) Branky: 45. Johnsson, 60. Tavares - 24. Ovečkin, 33. Connolly, 47. T. Wilson. Střely na branku: 42:28. Diváci: 19.378. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. T. Wilson (oba Washington), 3. Johnsson (Toronto). Florida - Carolina 3:4 (0:1, 3:1, 0:2) Branky: 27. Dadonov, 30. Barkov, 32. Huberdeau - 6. a 43. J. Williams, 25. Niederreiter, 41. Faulk. Střely na branku: 30:25. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal celý zápas, inkasoval třikrát z 30 střel a měl úspěšnost zákroků 90 procent. Diváci: 10.750. Hvězdy zápasu: 1. J. Williams (Carolina), 2. Barkov (Florida), 3. Niederreiter (Carolina). New Jersey - Ottawa 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Branky: 12. Zajac, 15. Santini, 24. Gabriel, 35. M. Wood. Střely na branku: 31:30. Diváci: 12.964. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Zajac, 3. Gabriel (všichni New Jersey). NY Rangers - Minnesota 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Branky: 26. Bučněvič - 16. Spurgeon, 29. Mikael Granlund, 52. Parise, 58. Jordan Greenway. Střely na branku: 34:35. Diváci: 17.271. Hvězdy zápasu: 1. E. Staal, 2. Dubnyk, 3. Mikael Granlund (všichni Minnesota). Pittsburgh - San Jose 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) Branky: 1. a 14. Hertl, 11. E. Kane, 57. Burns. Střely na branku: 26:33. Diváci: 18.362. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Burns, 3. Martin Jones (všichni San Jose). Vancouver - Arizona 2:3 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1) Branky: 10. Horvat, 57. Gaudette - 51. Chychrun, 56. Crouse, 62. Galchenyuk. Střely na branku: 32:38. Diváci: 18.568. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper (Arizona), 2. Markström, 3. Roussel (oba Vancouver). Tampa Bay - Buffalo 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0) Branky: 32. Kučerov, rozhodující sam. nájezd Stamkos - 19. Dahlin. Střely na branku: 40:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Vasilevskij (oba Tampa Bay), 3. C. Hutton (Buffalo). Nashville - Los Angeles 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Branky: 9. Turris, 21. Josi - 50. Amadio. Střely na branku: 29:29. Diváci: 17.510. Hvězdy zápasu: 1. Turris, 2. Rinne, 3. Josi (všichni Nashville). Dallas - St. Louis 5:2 (0:0, 4:2, 1:0) Branky: 24. a 36. Jamie Benn (na první Faksa), 29. Faksa, 30. Radulov, 60. Seguin - 33. Tarasenko, 40. Ryan O'Reilly. Střely na branku: 25:45. Diváci: 17.945. Hvězdy zápasu: 1. Jamie Benn, 2. Chudobin (oba Dallas), 3. Ryan O'Reilly (St. Louis). Edmonton - NY Islanders 4:3 v prodl. (2:3, 0:0, 1:0 - 1:0) Branky: 6. Draisaitl, 7. Gagner, 58. Klefbom, 62. McDavid - 13. Lee, 20. B. Nelson, 20. Clutterbuck. Střely na branku: 41:23. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. B. Nelson (Islanders), 3. Gagner (Edmonton). Montreal - Philadelphia 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) Branky: 1., 11. a 23. Gallagher, 4. Kotkaniemi, 27. Tatar - 51. Raffl. Střely na branku: 40:30. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Tatar, 3. Kotkaniemi (všichni Montreal).