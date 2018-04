Faksa pomohl Dallasu gólem, Krejčí u obratu třikrát asistoval

Hokejový útočník Radek Faksa přispěl v sobotním utkání NHL gólem v oslabení k výhře Dallasu 4:1 nad Minnesotou. David Krejčí se podílel třemi asistencemi na obratu Bostonu, který porazil Floridu 5:1 a vrátil se zpět do čela Východní konference. K jasnému vítězství Bruins pomohl také David Pastrňák přihrávkou, která byla jeho jubilejním dvoustým bodem v soutěži (91+109).

Faksa zvýšil po devatenácti sekundách třetí třetiny náskok Dallasu na 3:0. Český útočník těžil z práce Tylera Pitlicka, který si poradil s přesilou a přihrál od pravého mantinelu před branku úplně volnému Faksovi. Rodák z Vítkova u Opavy vyrovnal svoji bilanci gólů a přihrávek v sezoně (16+16) a polepšil se ve statistice +/- na 22 kladných bodů. V ní je nejlepší z českých hokejistů a celkově 26. v soutěži.

Krejčí sehrál třetí tříbodový zápas v sezoně a po jeho akcích otočil Boston mezi 12. a 22. minutou skóre na 3:1. Povedená byla hned jeho první asistence. Krejčí vyslal od pravého mantinelu nezištnou přihrávku do předbrankového prostoru, odkud ji Nick Holden usměrnil za záda Jamese Reimera.

"Oni ve svém pásmu brání jeden na jednoho, proto jsme si před utkáním říkali, že se musíme hodně hýbat. Měl jsem i štěstí, že jejich útočník, který mě měl hlídat, trochu zaspal, a (Krejčí) pak vytáhl neuvěřitelnou, perfektní přihrávku. Někteří si asi myslí, že to byla náhoda, ale Krejčí věděl, že tam budu. V tom je výjimečný. I když si myslíte, že tam puk nemůže procpat, tak vás vyvede z omylu," pochválil Holden českého hráče.

Druhou asistenci si Krejčí připsal u branky Jakea DeBruska, který skóroval po šikovné přihrávce Ryana Donata zpoza branky. U třetího gólu český útočník vybojoval v útočném pásmu puk pro Donata, který zvýšil vedení Bostonu. Útok Krejčího, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, nasbíral celkem osm bodů.

"Je mezi nimi chemie. Celá lajna dobře drží puk, kombinuje a jeden druhého doplňuje. Uvidíme, jak to půjde dál, ale líbí se mi," řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy o útočné formaci, kterou vede Krejčí. "Většinu sezony jsem hrál s Krejčím a Spoonerem. Nedávno jsme nastupovali s Rickem Nashem a teď máme Donata. Snažíme se hodně komunikovat, vysvětlovat si, co a jak hrát. A celkem to funguje," konstatoval DeBrusk.

Pastrňák v předchozích čtyřech zápasech skóroval a v sobotu si připsal přihrávku, poté co jeho střelu v přesilové hře doklepl Patrice Bergeron. Byl to Pastrňákův jubilejní dvoustý bod a je druhým hráčem draftu 2014, který této mety dosáhl. Prvním byl Leon Draisaitl z Edmontonu.

Boston je i ve hře o Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Ztrácí dva body na vedoucí Nashville, který v sobotu podlehl doma nejhoršímu týmu soutěže Buffalu 4:7. Predators pykali za faul Scotta Hartnela, po jehož zákroku opustil Victor Antipin hrací plochu na nosítkách.

Buffalo během pětiminutové přesilové hry otočili na konci druhé třetiny skóre třemi góly z 3:4 na 6:4. Hattrickem přispěl k obratu Sam Reinhart a Jack Eichel nasbíral v zápase pět přihrávek, čímž vyrovnal klubový rekord.

Michael Frolík, který v minulých jedenácti utkáních nebodoval, pomohl dvěma druhými asistencemi k výhře Calgary 3:2 nad Edmontonem. Flames položili základ úspěchu v úvodní třetině, ve které odpověděli třemi zásahy na úvodní gól. Zbytek obstaral Mike Smith, hlavní hrdina utkání, který kryl 34 z 36 střel. Calgary zvítězilo poprvé po sérii sedmi proher.

Ve Vegas vyřadili před utkáním dres s číslem 58, které symbolizuje počet obětí, které byly zastřeleny během hudebního koncertu ve městě v říjnu minulého roku. Na jejich počest Golden Knights porazili San Jose 3:2 a připsali si padesátou výhru v sezoně.