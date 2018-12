Faksa s Polákem přispěli k výhře Dallasu, Hanzal se vrátil

Obránce Roman Polák a střední útočník Radek Faksa přispěli v pátečním duelu NHL asistencí k výhře hokejistů Dallasu 3:2 nad San Jose. Stars se radovali ze čtvrtého triumfu v řadě. Poprvé od 21. února se v jejich sestavě objevil centr Martin Hanzal, kterého ze hry vyřadily problémy se zády. V dresu poražených Sharks se představili zadák Radim Šimek a útočník Tomáš Hertl, ale nebodovali.

Gólman Petr Mrázek pomohl Carolině 18 zákroky k úspěchu 4:1 na ledě Anaheimu. Hurricanes čekali na plný bodový zisk tři utkání, naopak Ducks neprodloužili sérii pěti vítězství.

Mrázek se radoval z vítězství poprvé od 26. října, protože počátkem listopadu ho zranění vyřadilo ze hry na tři týdny a další týden jen kryl záda Curtisu McElhinneymu. V prvním startu po návratu z marodky sice zastavil 33 střel, ale Carolina podlehla Los Angeles 0:2.

Dallas prohrával od poloviny první třetiny a na vyrovnání si musel počkat do 35. minuty. Hostující bek Erik Karlsson nahodil puk do obranného pásma Stars a Polák ho zády otočený k brance bekhendem přihrál na útočnou modrou najíždějícímu útočníkovi Mattiasu Janmarkovi, který překonal brankáře Martina Jonese. Pro dvaatřicetiletého Poláka to byla první gólová nahrávka za Stars.

V závěrečné části odskočil Dallas během necelých dvou minut do vedení 3:1. U druhého gólu domácích asistoval Faksa. San Jose sice odpovědělo na třetí trefu Stars po 33 vteřinách, ale pak ujž skóre zůstalo neměnné. Na výhře texaského celku se 41 zákroky podílel gólman Ben Bishop zvolený největší hvězdou večera.

Hanzal, který v březnu podstoupil operaci zad, nastoupil ve druhém útoku po boku Devina Shorea a Jasona Spezzy a na ledě strávil přes 12 minut. Českobudějovický odchovanec v úvodním dějství dokázal, že neslevil ze své fyzické hry, když u mantinelu poslal útočníka Sharks Joonase Donskoie k zemi. "Čím více se dostane do rytmu, tím lepším mužstvem budeme," prohlásil před zápasem trenér Dallasu Jim Montgomery.

"Byl to asi můj nejtěžší zápas v životě, protože jsem nehrál deset měsíců," řekl Hanzal. Dlouhá absence se na jeho hře zákonitě projevila. "V první třetině jsem byl trošku nervózní, ve druhé se to o něco zlepšilo a v poslední mi došly síly. Musím se zlepšit," řekl jednatřicetiletý útočník.

Navzdory výhře se mu příliš nezamlouvalo vystoupení jeho týmu. "Nevím, jestli jsme hráli dobře. Nepovedl se nám začátek. Musíme předvést lepší výkon, protože nás čekají čtyři venkovní utkání. Tabulka je hodně vyrovnaná a každý bod je důležitý," podotkl Hanzal.

Edmonton si poradil s Minnesotou 7:2. Kapitán Oilers Connor McDavid posbíral čtyři body za gól a tři nahrávky. St. Louis si z ledu Winnipegu odvezlo dva body za vítězství 1:0. Jediný gól večera zařídil v početní výhodě dělovkou od modré obránce Colton Parayko. Jets neuspěli poprvé po čtyřech zápasech.