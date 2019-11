Famózní Pastrňák zazářil hattrickem a dál vévodí střelcům v NHL

Útočník David Pastrňák řídil v NHL druhým hattrickem v sezoně a šestým celkově kanonádu hokejistů Bostonu, kteří zvítězili v Montrealu 8:1, a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. Třiadvacetiletý český hráč si upevnil vedení v tabulce střelců, v níž má s 23 brankami náskok pěti gólů před Connorem McDavidem z Edmontonu.

Pastrňák si udržuje tempo téměř branky na zápas a napodobil Jaromíra Jágra, jenž nasázel v NHL v úvodních 24 utkáních 23 gólů v sezonách 1995/96 a 1996/97. Jako dosud poslední takový kousek předvedl Simon Gagne před 14 lety. Havířovský rodák už v tomto ročníku zazářil v polovině října čtyřmi góly do sítě Anaheimu.

Pastrňák zkompletoval hattrick v první polovině utkání. Poprvé se prosadil v přesilové hře. I když stál v levém kruhu trochu z úhlu, jeho střela bez přípravy k bližší tyči si našla cestu do branky. Druhou trefu přidal po osmi sekundách druhé třetiny poté, co si v útočném pásmu na levé straně navedl puk do středu a ranou švihem zvýšil na 4:1. Třígólový večer završil Pastrňák tečí střely Brandona Carla od modré čáry.

Produktivní Bruins

"Mám-li být upřímný, cítil jsem se absolutně mizerně, první střídání byla opravdu špatná. Ale někdy se cítíte dobře a vůbec vám to nepadá. To je hokej. Snažil jsem se hrát svou hru," uvedl Pastrňák, jenž se stal prvním hráčem Bostonu od roku 1987, který nastřílel v základní části na ledě Montrealu hattrick.

Tři body si v utkání připsali také Brad Marchand (1+2) a Sean Kuraly (0:3). U třetí Pastrňákovy branky zaznamenal přihrávku David Krejčí, který asistoval také u prvního gólu v utkání. Celkově si gól nebo přihrávku připsalo dvanáct hráčů Bostonu včetně Jacka Studnicky, který v utkání debutoval.

"Je skvělé, že bodovalo tolik hráčů. Ale nejdůležitější je, že máme výhru a jedno, jakým způsobem jsme jí dosáhli. Nezáleží, zda máte oba body po výsledku 1:0 nebo 8:1. Člověku to dodá sice nějaké sebevědomí, může si to teď trochu vychutnat, ale musí to zítra hodit za hlavu a znovu makat. Stejně se postupuje i v situacích, kdy prohrajete a nedaří se," uvedl Pastrňák.

Boston i díky trefám Pastrňáka odskočil v rozmezí 15. až 30. minuty z 1:1 na 6:1. Po pátém gólu vyhnal z branky Careyho Price, který byl střídán poprvé od prosince 2017 a sérii 113 zápasů. Zkušený gólman si připsal jen šest zákroků.

Dallas bez gólu

Dallas prohrál v Chicagu 0:3 vyšel naprázdno poprvé po dvanácti zápasech, ve kterých ztratil jen bod. Hlavní překážkou pro něj byl gólman Corey Crawford, který zneškodnil 32 střel a vychytal první nulu v sezoně. Skóre otevřel ve 12. minutě Brandon Saad a pojistku přidali v závěru Patrick Kane a Connor Murphy.

"Nedali jsme gól, to se pak těžko vyhrává," povzdechl si útočník Radek Faksa. Je ale šťastný, jak se tým zvedl po špatném začátku sezony. Po úvodních devíti zápasech měl na kontě jen tři body. "Hrajeme teď dobře. I v Chicagu jsme měli hodně šancí, jen jsme je neproměnili. Jinak to nebyl špatný zápas. Měli jsme před utkáním sérii sedmi výher, věděli jsme, že jednou prohrajeme. Příště musíme hrát zase svou hru a dostat se na vítěznou vlnu," dodal Faksa.

Gólman Kaapo Kahkonen prožil vítězný debut v NHL, když chytil na ledě New Jersey 32 střel a dovedl Minnesotu k výhře 3:2. Wild v utkání dvakrát ztratili jednogólové vedení, rozhodl až Ryan Suter ve 43. minutě.