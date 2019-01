Florida porazila San Jose, Češi však nebodovali

Hokejisté Floridy zvítězili v NHL nad San Jose 6:2. Čtyřmi body za gól a tři nahrávky k tomu pomohl útočník Frank Vatrano a třemi asistencemi Aleksander Barkov. V pondělním programu nikdo z Čechů nebodoval.

Panthers v úvodních 40 minutách dvakrát vedli, ale Sharks pokaždé našli odpověď. Rozhodující moment zápasu se odehrál zkraje třetí části, kdy hostující útočník Evander Kane dostal za faul vysokou holí dvě plus dvě minuty. Florida oba jeho tresty potrestala. Stačilo jí k tomu pouhých devět sekund, kdy se trefili obránce Keith Yandle a centr Vincent Trocheck.

"To se stává. V takovém okamžiku je potřeba se ubránit nebo předvést důležitý zákrok, ale ani jedno se nám nepovedlo," mrzelo trenéra San Jose Petera DeBoera. Trocheckův gól padl poté, co bek Brenden Dillon přihrál ve vlastním obranném pásmu Radimu Šimkovi, který však ztratil stabilitu, upadl, a puku se zmocnili domácí. Sharks prohráli potřetí za sebou, Panthers mají opačnou bilanci.

Skvělý výkon podal brankář Pekka Rinne, který 35 zákroky dovedl Nashville k triumfu 4:1 v Coloradu. "Umíme na ně. Mám k nim obrovský respekt, protože je to opravdu dobré mužstvo," prohlásil Rinne, jenž za bezbrankového stavu zneškodnil i trestné střílení Matta Nieta.

Kouč Predators Peter Laviolette dosáhl jako dvacátý trenér v historii soutěže na 600 výher. "Jsem vděčný nejen tomuto týmu, ale i těm ostatním. Mám štěstí, že můžu v tomhle sportu působit, je to ta nejlepší práce na světě," uvedl čtyřiapadesátiletý Američan. V NHL vedl New York Islanders, Carolinu, s níž v roce 2006 vyhrál Stanley Cup, Philadelphii a od roku 2014 Nashville.

Los Angeles doma zdolalo St. Louis 4:3 a odpoutalo se z posledního místa Západní konference, které přenechalo Chicagu. Gólman Kings Jonathan Quick vychytal 302. vítězství v kariéře, čímž se v historickém pořadí amerických brankářů osamostatnil na čtvrté pozici od Mikea Richtera. Nejvyšší příčka náleží Johnu Vanbiesbrouckovi, jenž si připsal 374 výher.

"Ani jsem o tom nevěděl, dokud jste mi o tom neřekli. Je to skvělé. Snažím se vyhrávat, abychom se zapojili zpátky do bojů o play off," podotkl dvojnásobný držitel Stanley Cupu Quick. Přestože se Los Angeles nachází po celou sezonu na ligovém chvostu, na postup do vyřazovací části mu chybí jen osm bodů. Minnesota si z Las Vegas odvezla výhru 4:2. Rozhodující gól obstaral v 55. minutě útočník Charlie Coyle.