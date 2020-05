Francouz: Dokončit NHL s 24 týmy je přijatelný kompromis

Český hokejový brankář Pavel Francouz považuje variantu s 24 týmy, kterou pro dokončení sezony narušené pandemií koronaviru zvolilo vedení NHL, tak trochu za zlatou střední cestu. Colorado ve výčtu nechybí, je naopak mezi nejlepšími čtyřmi celky, které půjdou z každé konference automaticky rovnou do 1. kola play-off. A i plzeňský rodák tak může vyhlížet svůj první start v bojích o Stanley Cup.

Přestože zůstává i s ohledem na další vývoj zdravotní situace nadále řada nejasností a otázek, úterní prohlášení komisionáře soutěže Garyho Bettmana nastínilo cestu, kterou se NHL vydá, pokud tomu budou okolnosti nakloněny. Sám Bettman přiznal, že bylo nemožné, aby se vedení ligy při snaze o záchranu sezony zavděčilo všem. "To, že se bude dohrávat se 24 týmy, je takový všeobecně přijatelný kompromis," uvedl Francouz v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která jej zastupuje.

Zvolená varianta dává šanci na zisk Stanley Cupu osmi týmům navíc než obvykle, ale zároveň zohledňuje ta mužstva, která by po hodně dlouhé pauze měla odehrát jen pár zápasů a zase skončit.

"Kdyby se měla dohrávat základní část, tak je tam pár týmů jako třeba Detroit, Ottawa nebo Anaheim, jejichž hráči by se teď museli třeba měsíc chystat na to, aby dohráli pár zápasů s vědomím, že určitě nikam dál nepůjdou. Myslím, že se to takhle udělalo asi hlavně i kvůli tomu," domnívá se devětadvacetiletý Francouz.

Co a jak se nyní bude dít v souvislosti s oznámeným plánem na dokončení sezony dál, ale nevěděl. Ani to, kdy by se měli hráči hlásit ve svých klubech. "Musím říct, že žádné informace zatím nemám. Bylo nám řečeno, že teď jsou ty tréninky vyloženě dobrovolné. Spíš se jedná o to, že tam ta možnost trénovat po malých skupinkách je," konstatoval Francouz.

Sám se dlouhodobě udržuje. Chtěl být dobře připravený na jakoukoliv možnost, aby případně mohl navázat na skvělá představení, která měl za sebou v průběhu sezony před jejím pozastavením 12. března. Nepředpokládá, že něco na přípravě zásadně změní, ačkoliv dokončení ročníku dostává reálnější obrysy.

"Reálný cíl zatím stále žádný nevidím, protože ještě nebylo řečeno, kdy začíná kemp a to dohrání samotné sezony, takže je to pořád taková nejistota. Ale samozřejmě se jedná spíš o to, že už jsou teď v Čechách větší možnosti. Jsou otevřené zimní stadiony, takže do přípravy zapojuji víc led. Budu se snažit mít ledu co nejvíc, abych se do toho nějakým způsobem dostal," přiblížil Francouz.

V kontaktu se spoluhráči je díky telefonu a aplikaci WhatsApp. "Máme tam týmovou skupinu. Pár kluků napsalo a ptalo se ostatních, co budou dělat, jestli poletí do Denveru nebo jestli tam jsou, jestli začnou trénovat spolu a podobně. Spíš než ohlasy na ten plán dokončit sezonu tam probíhala taková nějaká diskuze," řekl Francouz.

"Ještě se tam řešilo, že proběhly nějaké informační telefonáty s doktory, s hráčskou asociací NHLPA a psalo se tam, jestli má někdo nějaké otázky ohledné té nemoci nebo organizace, tak každý mohl napsat nějakou otázku," dodal Francouz.

Pokud na dohrání sezony NHL opravdu dojde, jeho tým Avalanche by se před ostrým startem bitev o Stanley Cup rozehrál díky turnajům, které mezi sebou odehrají nejlepší čtyři týmy Východní i Západní konference. Systémem každý s každým pouze v rámci konference by kluby svedly boj o nasazení v úvodním kole samotného play off.