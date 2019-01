Francouz přijde o exhibici. Kvůli zranění vynechá Utkání hvězd.

Český hokejový brankář Pavel Francouz z celku Colorado Eagles se kvůli zranění nezúčastní Utkání hvězd AHL. Ve výběru Pacifické divize, v němž se představí i gólman Josef Kořenář ze San Jose Barracuda, jej nahradil Kevin Boyle ze San Diega. Exhibice se bude hrát v pondělí 28. ledna ve Springfieldu, o den dříve se uskuteční dovednostní soutěže.

Český hokej tak bude mít letos v Utkání hvězd AHL místo tří jen dva zástupce. Vedle Kořenáře je v nominaci také další gólman Vítek Vaněček, který byl zařazen do kádru Atlantické divize.

Osmadvacetiletý Francouz byl vybrán na exhibici ve své první sezoně v Severní Americe. V AHL dosud odchytal 29 utkání a s úspěšností zákroků 91,5 procenta je v pořadí gólmanů sedmý. Má průměr 2,84 obdržené branky na zápas a jednou udržel čisté konto.

Má na kontě i dva zápasy v NHL za Colorado Avalanche s průměrem 1,97 obdržené branky na zápas a s úspěšností 94,3 procenta. Účastník pěti světových šampionátů a olympijských her v Pchjongčchangu podepsal loni v květnu jako nedraftovaný volný hráč s Avalanche roční jednocestnou smlouvu. Do zámoří se Francouz přesunul po třech letech v Čeljabinsku v KHL.

Šustr se vrací opět na farmu

Český hokejový obránce Andrej Šustr se v pauze pro Utkání hvězd AHL vrátil z prvního týmu Anaheimu zpět do San Diega do AHL. Osmadvacetiletý bývalý hráč Tampy Bay byl v kádru Ducks od 16. ledna, ale nedostal příležitost rozšířit svou bilanci pěti startů v NHL v této sezoně.

Šustr v červenci podepsal s Anaheimem jako nechráněný volný hráč roční jednocestnou smlouvu na 1,3 milionu dolarů, ale v říjnu se dostal na led jen ve čtyřech duelech. Naposledy nastoupil za Ducks 25. listopadu při porážce na ledě Nashvillu 2:5.

Účastník Světového poháru v Torontu v roce 2016 se prosadil do NHL po působení na University of Nebraska-Omaha v NCAA a v březnu 2013 podepsal jako nedraftovaný hráč dvouletou nováčkovskou smlouvu s Tampou Bay. V NHL má na kontě 324 utkání a 63 bodů za deset branek a 53 asistencí. V 46 duelech play off zaznamenal pět bodů za dva góly a tři přihrávky.

Do této sezony působil Šustr v AHL naposledy v ročníku 2013/14, kdy nastupoval za záložní tým Tampy Bay Syracuse Crunch. V aktuálním ročníku odehrál za San Diego Gulls v AHL 16 utkání a připsal si dvě přihrávky.