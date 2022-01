Francouz vychytal v NHL nulu a stejně jako Vejmelka byl první hvězdou zápasu

Hokejový brankář Pavel Francouz kryl v NHL na ledě Anaheimu všech 34 střel při výhře Colorada 2:0 a vychytal v šestém startu v sezoně první čisté konto. Další český brankář Karel Vejmelka zastavil v New Jersey 35 pokusů domácích a dovedl Arizonu k vítězství 4:1. Oba byli vyhlášeni první hvězdou zápasu.

Francouz nastoupil poprvé v sezoně po operaci kyčle a zranění kotníku až týden před Vánoci. V premiéře inkasoval čtyři branky, v dalších pěti startech si už ale připsal výhru a tu poslední ozdobil nulou. Dlouho odolával v Anaheimu i John Gibson, kterého překonal až v 39. minutě střelou z mezikruží Samuel Girard. Chvíli předtím chytil Francouz sólový únik Samu Steelovi. Výhru Colorada pojistil při hře bez brankáře Nazem Kadri.

Francouz si připsal v NHL druhé čisté konto, shodnou okolností opět proti Anaheimu. To první zaznamenal při výhře 1:0 v únoru 2021. "Byl to úplně stejný zápas jako tehdy. Od začátku to bylo opět vyrovnané, i minule jsme dali gól ke konci druhé třetiny a ve třetí to ubojovali," porovnal Francouz oba zápasy.

Sérii pěti výher nahustil do rozmezí deseti dnů. "Podal excelentní výkon. Opět vytáhl několik nesmírně důležitých zákroků. Chytá lépe a lépe, čím více hraje. Byl důležitým článkem naší výhry, protože jsme nehráli v obraně nejlépe," řekl trenér Colorada Jared Bednar. Jeho svěřenci jsou v lednu nejlepším týmem soutěže, získali i díky českému gólmanovi 19 z 20 možných bodů.

Vejmelku zachránila už po pár sekundách tyč po střele Nica Hischiera, který ale přece jen později otevřel skóre: v čase 6:09 využil přesilovou hru střelou z mezikruží. Více český gólman New Jersey nepovolil, přestože byl zejména v úvodních čtyřiceti minutách v neustálé permanenci. Devils vyhráli první třetinu 12:1 na střely a ve druhé části se Vejmelka zapotil ještě více, protože domácí jej zasypali patnácti pokusy.

"Má ohromné sebevědomí. Působí v brance velmi klidně, je pro nás klíčový. Potřebujeme, aby takhle chytal dál," řekl obránce Arizony Jakob Chychrun o Vejmelkovi, který je v soutěži nováčkem. Rodák z Třebíče začal kariéru v NHL devíti prohrami, ale od té doby si připsal šest výher v jedenácti startech. "Neustále pracuje, aby se zlepšoval. Myslím si, že už se tu rozkoukal a že je šťastný za poslední úspěchy," dodal.

K obratu ve skóre došlo v pasáži od 27. do 35. minuty, kdy se hráči Arizony prosadili třikrát. Obránce Dysin Mayo vyrovnal tvrdou ranou od modré čáry, Lawson Crouse dostal Coyotes z dorážky do vedení, které zvýšil tečí Travis Boyd. Odpor New Jersey definitivně zlomil Johan Larsson střelou z mezikruží ve 49. minutě. Na straně poražených nastupoval v první lajně Pavel Zacha a byl na ledě u jedné inkasované branky.

Hokejisté New York Rangers prohrávali na svém ledě s Torontem po první třetině 1:3, ale nakonec zvítězili 6:3. Hlavním strůjcem obratu byl Ryan Reaves, který snížil na 1:2 i na 2:3. Dvě branky domácích vstřelil také Adam Fox a tu vítěznou zařídil v 51. minutě Ryan Strome.

Útočník Rangers Filip Chytil si připsal jeden plusový bod stejně jako na straně poražených David Kämpf, jemuž chyběl kvůli covidovému protokolu spoluhráč Ondřej Kaše. Do hry nezasáhl ani brankář Toronta Petr Mrázek, který plnil roli dvojky.