Frolík s Kubalíkem se vezou na gólové vlně, trefil se i Faksa

Útočník Michael Frolík přispěl v NHL gólem a přihrávkou k výhře Calgary 5:2 na ledě Arizony a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal v úterním programu i Radek Faksa, který pomohl gólem k vítězství Dallasu 2:0 nad New Jersey. Dominik Kubalík vstřelil jediný gól hokejistů Chicaga při prohře 1:5 ve Vegas.

Frolíkovi zřejmě zvedlo sebevědomí, že o den dříve ukončil svůj 22 zápasů dlouhý trvající gólový půst. Kladenský odchovanec otevřel už ve třetí minutě skóre, když v přečíslení dva na jednoho dostal přihrávku před branku a prosadil se bekhendovou kličkou. Calgary vedlo v 35. minutě už 4:0. Třetí gól připravil Frolík, který v rohu kluziště vybojoval puk a přihrál ho mezi kruhy skórujícímu Zacu Rinaldovi.

"Před zápasem jsme si říkali, že musíme dobře začít, a to se povedlo. Už v páté minutě jsme vedli 2:0 a to ovlivnilo vývoj utkání," uvedl Frolík, jehož gól přišel chvíli poté, kdy domácí trefili tyč. "Měli jsme štěstí. Na druhé straně potom výborně napadal Rhino (Rinaldo), přihrál mi a z toho padl důležitý první gól. Dodal nám energii," pokračoval.

Calgary po konci trenéra Billa Peterse, který rezignoval po obviněních z rasismu z jeho dřívějších působení, vyhrálo všech šest zápasů. "Změnili jsme pár systémových věcí, trošku se proházely lajny. Všechny čtyři lajny šlapou, dobře bráníme. Nenecháváme soupeřům moc prostoru a máme rychlý přechod do útoku," vysvětloval Frolík úspěšnou sérii. Hrdinou zápasu se stal brankář Cam Talbot, náhradník Davida Ritticha kryl 46 střel.

Chytrá trefa

Dallas v prvním utkání po odvolání trenéra Jima Montgomeryho dobře začal a obě branky vstřelil v úvodních 12 minutách. Vítězný gól si připsal Faksa, který u zadního mantinelu převzal puk a otočkou zpoza branky překvapil gólmana Mackenzieho Blackwooda. Druhou trefu přidal Joe Pavelski a předcházela tomu výborná práce Romana Poláka, který udržel útočné pásmo. Ben Bishop zneškodnil 26 střel a stal se největší hvězdou zápasu.

Montgomery skončil v Dallasu ráno v den zápasu. Generální manažer klubu vysvětlil rozhodnutí tím, že se kouč dopustil neprofesionálního chování. "Je to opravdu zvláštní a těžký den," řekl Faksa, který v předchozích osmi zápasech nebodoval. "Soustředili jsme se ale jen na utkání a na nic jiného. A jsem rád, že jsme vyhráli. Hodně nám pomohl začátek, ve kterém jsme dali dva rychlé góly a převzali jsme tím kontrolu nad zápasem," dodal.

Zatímco Rick Bowness, který dočasně povýšil z pozice asistenta do role hlavního trenéra Dallasu, si připsal výhru hned v úvodním utkání, v New Jersey nemá změna kouče patřičný efekt. Devils po odvolání Johna Hynese získali ve čtyřech utkáních jen bod. "Je jedno, jakou máte taktiku a plán, když vám chybí bojovnost a nasazení. To jsem u nás první dvě třetiny postrádal," uvedl dočasný kouč Alain Nasreddine.

Jediný zásah

Ve Vegas trval bezbrankový stav až do 28. minuty. Poté domácí ve druhé třetině třikrát skórovali a v závěrečné části odskočili až na 5:0. Porážku Chicaga zkorigoval v přesilové hře střelou z mezikruží Kubalík, který připravil Marca-Andreho Fleuryho 27 sekund před koncem zápasu o čisté konto. Český útočník skóroval v sezoně poosmé a v tabulce střelců je mezi nováčky na děleném druhém místě.

Fleury nastoupil v brance Vegas naposledy 23. listopadu, v úterý chytal první zápas od otcovy smrti. "Ani nevím, zda jsem na to během zápasu myslel. Ale v hlavě ho mám, to je jasné," řekl Fleury, první hvězda zápasu. "Bojovali jsme za něj. Je nám líto, že jsme tu poslední střelu nezastavili. Je nám z toho hrozně, alespoň jsme ale vyhráli," dodal William Karlsson, jeden z pěti střelců Vegas.

Asistence českého mladíka

Filip Zadina asistoval u jediné branky Detroitu, který podlehl ve Winnipegu 1:5 a připsal si dvanáctou prohru v řadě. Nejhoršímu týmu ligy se stala osudnou dvouminutová pasáž na konci prostřední třetiny, v níž domácí třemi góly odskočili ze stavu 1:1. Pouze čtyři hráči Red Wings včetně Zadiny a Filipa Hronka se neocitli ve statistice +/- v záporných hodnotách.

Tomáš Hertl, který v předchozích čtyřech zápasech nebodoval, přihrál při porážce San Jose 1:3 v Nashvillu na jediný gól týmu. Anaheim dovolil Minnesotě v první třetině jen jednu střelu a úvodní část vyhrál 2:0. U druhé branky asistoval Ondřej Kaše, po jehož přihrávce skóroval od modré čáry Cam Fowler. Kalifornský klub v dalším průběhu vedení ztratil, ale nakonec zvítězil 3:2 po nájezdech.

V brance Caroliny dostal před Petrem Mrázkem přednost James Reimer a dovedl tým k výhře 6:3 v Edmontonu. Vítězství pojistil Dougie Hamilton, který prostřelil soupeřova gólmana od červené čáry. V dresu vítězů nastoupil poprvé od konce listopadu Martin Nečas, který byl mimo hru kvůli zranění v dolní části těla.