Frolík znovu bodoval. Ale ani to Calgary na výhru nestačilo

Útočník Michael Frolík díky asistenci v pondělním zápase Calgary na ledě Pittsburghu bodoval ve čtvrtém z posledních pěti utkání NHL, jeho tým ale podlehl obhájci Stanleyova poháru 3:4 v prodloužení. Hokejisté Flames neuspěli počtvrté v řadě a na druhou divokou kartu zaručující účast v play off ztrácejí tři body. Gólman kanadského celku David Rittich zůstal mezi náhradníky.

Hráči Calgary zaspali úvod zápasu a zkraje čtvrté minuty inkasovali druhý gól během 55 vteřin. Hosté snížili zásluhou kapitána Marka Giordana a v 11. minutě vyrovnali. Frolík obdržel ve středním pásmu puk, najel s ním do útočné třetiny a nahrál Mikaelu Backlundovi, který si stahovačkou obhodil Krise Letanga a bekhendem překonal brankáře Tristana Jarryho.

Na další branku si diváci museli počkat do 38. minuty, kdy Letang vrátil Penguins vedení. Gólman Jon Gillies si gól vyčítal. "Prošel mi skrz rameno, v téhle fázi sezony se to nemůže stát. Byla to moje chyba," řekl americký brankář. Flames odpověděli vyrovnávací trefou Troye Brouwera tři vteřiny před koncem druhého dějství.

Třetí část rozuzlení nenabídla, a tak zápas dospěl do prodloužení. U rozhodující akce večera byl Frolík, který útočníkovi Philu Kesselovi nedokázal překazit finální přihrávku na zadáka Justina Schultze, jenž vstřelil vítězný gól. "Byl to těžký zápas, Flames mají dobrý tým, který hraje tvrdě. Bojují o místo v play off. Podali jsme průměrný výkon, ale naštěstí jsme získali dva body," řekl Schultz, zvolený první hvězdou zápasu.

Penguins zvládli desáté domácí prodloužení v této sezoně

Pittsburgh doma zvládl desáté z jedenácti prodloužení v ročníku, čímž vytvořil klubový rekord. Penguins se posunuli na druhé místo Metropolitní divize o bod za Washington, který má ale dva duely k dobru. Rovněž třetí Philadelphia, která na pensylvánského rivala ztrácí bod, odehrála o zápas méně.

Ruský centr Jevgenij Malkin nasbíral tři body (1+2) a z druhého místa v kanadském bodování mu chybí stejný počet bodů na vedoucího krajana Nikitu Kučerova z Tampy Bay. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu bodoval v 15 z posledních 17 zápasů.

V souboji dvou nejproduktivnějších nováčků předčil Mathew Barzal z New Yorku Islanders díky dvěma asistencím Brocka Boesera, který nebodoval a navíc se půl minuty před koncem základní hrací doby po nárazu od útočníka Cala Clutterbucka zády udeřil o otevřená vrátka vancouverské střídačky a z utkání odstoupil. Z výhry 4:3 v prodloužení se radoval Vancouver díky druhé trefě útočníka Brendana Leipsice v utkání. Islanders prohráli sedmý duel po sobě a druhá divoká karta se jim vzdálila na rozdíl čtyř bodů.