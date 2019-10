Gólman Rittich zářil, Voráček i Pastrňák se trefili

Brankář David Rittich zneškodnil v sobotním utkání NHL pod širým nebem 43 střel a dlouho držel čisté konto, ale nakonec s Calgary podlehl Winnipegu 1:2 v prodloužení. Petr Mrázek vychytal druhou nulu v ročníku a stal se první hvězdou zápasu, ve kterém kryl 32 střel Chicaga a dovedl Carolinu k vítězství 4:0.

Jakub Voráček podpořil gólem a dvěma asistencemi výhru Philadelphie 7:4 nad Columbusem. Boston porazil v repríze posledního finále Stanleyova poháru St. Louis 3:0 i díky gólu Davida Pastrňáka, který skóroval v pátém utkání za sebou.

Utkání Calgary s Winnipegem se hrálo na Mosaic Stadium, určeném pro zápasy amerického fotbalu, a do hlediště se vměstnalo 33.518 diváků. Vyprodaný stadion sledoval skvělý výkon Ritticha, který inkasoval poprvé až v 56. minutě z hole Joshe Morriseyho. Vyrovnaný zápas rozhodl v čase 63:04 z brejku Bryan Little.

"Cítil jsem, že se před zápasem každý trochu obával, jaké budou podmínky. Ale vyšlo to skvěle, jen trochu sněžilo, jinak to bylo perfektní," uvedl autor vítězné branky. "Podmínky byly pro obě strany stejné a nemůžu o nich říct nich špatného. Led byl dobrý. Nepříjemné ale bylo, když hráči vyhazovali puk z pásma a puk se ocitl ve vzduchu. Ale dalo se to. Byla to zábava," prohlásil Rittich.

Hrálo se venku

Calgary vedlo od 35. minuty trefou Eliase Lindholma, ale Winnipeg od třetí třetiny převzal iniciativu a přestřílel soupeře včetně prodloužení 19:4. "Ve třetí třetině byli trochu lepší než my. V prodloužení jsme nezareagovali dobře na jejich přechod přes útočnou modrou čáru, dostali se do přečíslení dva na jednoho a sehráli to dobře," dodal Rittich.

Mrázek po počátečním pravidelném střídání s Jamesem Reimerem nastoupil v brankovišti Caroliny potřetí za sebou. V sedmém vystoupení v ročníku se dočkal pátého vítězství a jubilejní dvacáté nuly v kariéře. "Byl jsem v zápřahu, ale je dobré, když na vás jde od počátku hodně střel. Puk jsem dobře viděl, chlapi přede mnou odvedli skvělou práci," uvedl Mrázek.

Ostravský rodák se v utkání s Chicagem nejvíce zapotil v úvodní třetině, v níž chytil 13 střel a nevyzrál na něho ani Patrick Kane v gólové šanci. Mrázek se stihl rychle přesunout a zasáhl pravým betonem. Diváci okamžitě začali skadovat jeho jméno: "Petr, Petr!"

"Je to emotivní a velmi soutěživý chlap. Je úžasné, jaký vznikl vztah mezi ním a našimi fanoušky. Myslím si, že vědí, jak ho nastartovat, a on jim to vrací. Je to zábava," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour. Možná i díky podpoře diváků se Mrázkovi doma tak daří - před vlastním publikem vyhrál v součtu s minulou sezonou třináct zápasů v řadě s úspěšností zásahů 95 procent a průměrem 1,37 inkasované branky na utkání.

"To jsem ani nevěděl, jsem rád, že jsem ho dnes nasadil," rozesmál se Brind'Amour. "Byl fenomenální, chytal skvěle. Hlavně díky němu jsme po první třetině vedli a celý zápas chytal skvěle," dodal kouč. Mrázka hlavně těšilo, že tým po třech prohrách opět zabral. "Věděli jsme, že můžeme být lepší, a dnes jsme to ukázali. Takhle chceme hrát," dodal český brankář. Dvě branky Hurricanes vsítil Andrej Svečnikov.

Poprvé v sezoně nastoupili v jeden hrací den všichni tři čeští gólmani, Pavel Francouz si ale ve třetím startu v ročníku připsal první prohru. Plzeňský rodák inkasoval už v úvodní minutě, chytil 22 z 26 střel a s Coloradem doma prohrál s Anaheimem 2:5.

"Rozhodlo, že jsme nebyli od začátku zápasu připravení na hokej vysoké úrovně. Špatně jsme nakládali s pukem, ze ztrát jsme soupeře pouštěli do přečíslení. Málo jsme bruslili a nedostupovali jsme tak hráče. Vytvořili si dost šancí na to, aby dali v první třetině dvě branky," řekl trenér Colorada Jared Bednar. Jeho svěřenci v dalším průběhu utkání snížil na 1:2 a 2:3, ale čtvrtý gól dostal Francouz z dorážky a pátý padl do prázdné branky při power play.

Voráček otevřel v 15. minutě skóre, když střelou z úhlu k bližší tyči překvapil gólmana Joonase Korpisala. Poté se kladenský odchovanec zasloužil o vyrovnání na 2:2, jeho chytrou přihrávku zužitkoval James van Riemsdyk a střílel do prázdné branky.

Philadelphia zápas strhla na svou stranu až v závěrečných deseti minutách, ve kterých otočila z 2:4 na 7:4. U vyrovnávací branky na 4:4 si připsal druhou asistenci Voráček.

Boston se utkal se St. Louis poprvé od rozhodujícího sedmého zápasu finále a k výhře nad obhájcem Stanleyova poháru ho nasměroval Pastrňák. Český útočník dal první gól zápasu v 15. minutě, když se prosadil v přesilové hře střelou bez přípravy z levého kruhu.

Havířovský rodák si s 11 zásahy upevnil první místo v tabulce střelců NHL, nejbližší pronásledovatelé na něho ztrácejí dvě trefy. Pastrňák bodoval poosmé v řadě a během série nasbíral 18 bodů (11+7). V polovině utkání zvýšil Anders Bjork a vítězství Bostonu zpečetil Brandon Carlo v závěru při power play.

Z českých hráčů se do statistik zapsal ještě Ondřej Palát. Český útočník přihrál na jeden gól Tampy Bay, která doma podlehla Nashvillu 2:3 v prodloužení.