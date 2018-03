Góly Čechů na vítězství nestačily, Pastrňák dvakrát asistoval

Boston - Philadelphia 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) Branky: 10. Riley Nash (Pastrňák), 20. Gionta, 60. Marchand (Pastrňák) - 2. Voráček, 28. Lehterä (Gudas). Střely na branku: 27:33. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Riley Nash (oba Boston), 3. Voráček (Philadelphia). New Jersey - Winnipeg 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Branky: 37. Palmieri, 52. Hischier - 5. Laine, 34. Armia, 50. Ehlers. Střely na branku: 43:24. Diváci: 14.023. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck (Winnipeg), 2. Hischier (New Jersey), 3. Ehlers (Winnipeg). Columbus - Colorado 5:4 v prodl. (1:2, 3:0, 0:2 - 1:0) Branky: 22. a 36. Vanek, 8. Jenner, 33. Werenski, 61. S. Jones - 8. a 57. Söderberg, 7. Barrie, 54. Landeskog. Střely na branku: 44:27. Diváci: 15.236. Hvězdy zápasu: 1. S. Jones, 2. Vanek, 3. Jenner (všichni Columbus). Ottawa - Buffalo 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 3:1, 0:1 - 0:0) Branky: 21. a 24. Dzingel, 38. Chabot - 18. Scandella, 35. Reinhart, 41. S. Wilson, rozhodující sam. nájezd Josefson. Střely na branku: 40:34. Diváci: 13.377. Hvězdy zápasu: 1. Dzingel (Ottawa), 2. Josefson, 3. Reinhart (oba Buffalo). Detroit - Vegas 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) Branky: 3. a 39. Tuch, 31. a 38. Eakin (na druhou Nosek). Střely na branku: 28:32. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Fleury, 2. Eakin, 3. Tuch (všichni Vegas). Tampa Bay - NY Rangers 5:3 (2:0, 3:1, 0:2) Branky: 3. Paquette, 8. Erne, 22. Cirelli, 33. Kunitz, 38. T. Johnson - 28. Spooner, 44. Zuccarello, 58. K. Hayes. Střely na branku: 45:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Cirelli, 2. Kunitz, 3. Sergačev (všichni Tampa Bay). Florida - Montreal 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Branky: 17. Huberdeau, 22. Bjugstad, 23. Haley, 42. Dadonov, 55. Trocheck. Střely na branku: 32:40. Diváci: 14.901. Hvězdy zápasu: 1. Luongo, 2. Yandle, 3. Huberdeau (všichni Florida). Nashville - Anaheim 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) Branky: 6. C. Smith, 16. Johansen, 39. Watson, 59. Arvidsson - 47. a 57. Rakell. Střely na branku: 28:33. Diváci: 17.475. Hvězdy zápasu: 1. Johansen, 2. Watson, 3. F. Forsberg (všichni Nashville). Chicago - Carolina 2:3 (2:1, 0:1, 0:1) Branky: 7. Jurčo, 16. Sharp (Kämpf) - 11. Slavin, 22. Williams, 45. Aho. Střely na branku: 24:40. Diváci: 21.681. Hvězdy zápasu: 1. Williams (Carolina), 2. Berube (Chicago), 3. E. Lindholm (Carolina). Edmonton - NY Islanders 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0) Branky: 59. a rozhodující sam. nájezd McDavid - 42. Hickey. Střely na branku: 36:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Edmonton), 2. Gibson (NY Islanders), 3. McDavid (Edmonton). Los Angeles - Washington 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Branky: 16. Carter, 30. Lewis, 59. Clifford - 26. Vrána. Střely na branku: 29:26. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Carter, 2. Quick, 3. Doughty (všichni Los Angeles). San Jose - St. Louis 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Branky: 53. Boedker, 60. Hertl. Střely na branku: 36:16. Diváci: 17.400. Hvězdy zápasu: 1. Boedker, 2. M. Jones (oba San Jose), 3. Allen (St. Louis).